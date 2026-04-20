İnce ve Hafif Akıllı Saat Tanıtıldı! Uyku Analizi Yapabiliyor

Huawei Watch Fit 5 tanıtıldı. Bununla birlikte akıllı saatin bütün özellikleri, tasarımı ve fiyatı netlik kazandı. Beş farklı renk seçeneği ile çok geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eden cihaz, özellikle ince hafif olması ile ön plana çıkıyor. Bu cihazın ayrıca ideal bir pil ömrü bulunuyor.

Huawei Watch Fit 5'in Özellikleri Neler?

Boyut: 42,9 x 38,2 x 9,5 mm

Ağırlık: Yaklaşık 27 gram (saat kayışı hariç)

Pil Ömrü (Hafif Kullanım): 10 güne kadar

Pil Ömrü (Normal Kullanım): 7 güne kadar

Pil Ömrü (AOD Aktif): 4 güne kadar

Ekran Boyutu: 1,82 inç

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 408 x 480 piksel

Piksel Yoğunluğu: 347 PPI

Maksimum Parlaklık: 2500 nit

Uyumluluk: HarmonyOS 2+, Android 8.0+ ve iOS 13.0+

Dayanıklılık: 5 ATM su direnci ve IP6X sertifikası (Toz koruması)

NFC Desteği: Mevcut

Hoparlör ve Mikrofon: Mevcut

Spor Modu: 100+

Sağlık: Kalp atış hızı izleme, kandaki oksijen seviyesi takibi, uyku analizi

Huawei Watch Fit 5'in Pil Ömrü Ne Kadar?

Huawei Watch Fit 5 yoğun kullanımda 7 güne kadar pil ömrü sunuyor. Her zaman açık ekran modunda ise bu süre 4 güne düşüyor. Çok yoğun şekilde akıllı saat kullanan biri değilseniz de 10 gün şarj etmeye ihtiyaç duymuyorsunuz. Hatırlatmak gerekirse Huawei Watch Fit 4 de aynı özelliklerle piyasaya sürülmüştü. Bu da batarya tarafında çok büyük bir yenilik olmadığına işaret ediyor.

Huawei Watch Fit 5'in Ekran Özellikleri Neler?

1,82 inç ekran büyüklüğüne sahip olan cihaz, AMOLED ekran üzerinde 408 x 480 piksel çözünürlük ve 2500 nit maksimum parlaklık sunuyor. Piksel yoğunluğu, keskin bir görüntü elde etmenize olanak tanıyor. AMOLED ekran ise pikselleri tek tek kapatarak derin siyahlar elde etmenize yardımcı oluyor. Ayrıca yüksek parlaklık değeri sayesinde öğle güneşinde bile ekranı net şekilde görebiliyorsunuz.

Huawei Watch Fit 5'in Ağırlığı Ne Kadar?

Akıllı saat, 27 gram ağırlığa sahip. Bu, özellikle yoğun antrenmanlar yapan kişilerde cihazın baskı yaratmayacağı ve genel olarak rahat bir deneyim elde edecekleri anlamına geliyor. Akıllı saati taktıktan sonra sürekli olarak varlığını hissetmenin rahatsızlığını yaşamak istemeyenler için de ideal bir model olduğunu söylemek mümkün.

Huawei Watch Fit 5 Suya Dayanıklı mı?

Cihaz, IP6X sertifikasına sahip. Bu, toza karşı dayanıklı olduğu anlamına geliyor. Ayrıca 5 ATM su direncine sahip. Yani gün içinde yaşanabilecek küçük çaplı su kazaları hakkında endişelenmeye gerek bırakmıyor. Örneğin elinizi yıkarken cihaza su sıçrarsa bu bir soruna neden olmayacaktır, cihazı normal şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz.

Huawei Watch Fit 5'in Fiyatı Ne Kadar?

Huawei Watch Fit 5 için 1.099 yuan başlangıç fiyat etiketi belirlendi. Bu, güncel kurla 7 bin 234 TL'ye denk geliyor. Türkiye'de satışa sunulması durumunda fiyatının vergiler ve diğer ek maliyetlerle birlikte 10 bin TL'yi bulması muhtemel. Tabii, buna yerel fiyatlandırma dahil değil. Marka eğer yerel fiyatlandırma uygularsa daha uygun fiyatlı bir akıllı saat olacaktır.

Huawei Watch Fit 5 Türkiye'de Satılacak mı?

Huawei Watch Fit 4 şu an Türkiye'de satışta. Kullanıcılar siyah, mor, beyaz ve gri olmak üzere dört farklı renk seçeneği arasından seçim yapıp alabiliyor. Dolayısıyla yeni modelin de Türkiye'de satılma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu söylemek mümkün. Tabii, markanın planlarında olma ihtimalini de unutmamak gerekiyor.

Editörün Yorumu

Huawei Watch Fit 5'in özelliklerine göre oldukça uygun fiyatlı bir akıllı saat olduğunu düşünüyorum. Huawei Watch Fit 4'ün şu an Türkiye'de 4 bin 499 TL'ye satıldığını göz önüne alarak bunun da yerel fiyatlandırma ile bütçe dostu bir seçenek olarak dikkat çekeceği kanaatindeyim.