CAPCOM’un Yeni Oyunu Beklentileri Aştı! Satış Rakamları Açıklandı

Oyun devi CAPCOM’un kısa süre önce piyasaya sürdüğü bilim kurgu türündeki aksiyon-macera oyunu PRAGMATA’nın ilk satış rakamları paylaşıldı. Yeni yapımın oyuncular tarafından büyük ilgi gördüğü açıkça görülüyor. Peki PRAGMATA kaç adet kopya sattı?

PRAGMATA Kaç Adet Sattı?

CAPCOM’un paylaştığı verilere göre PRAGMATA, 17 Nisan’da piyasaya sürülmesinin ardından yalnızca iki gün içinde yani 19 Nisan’a kadar dünya genelinde 1 milyonun üzerinde satışa ulaştı. Steam, Xbox Store ve PlayStation Store’da satışa sunulan oyun, kısa sürede tüm platformlarda en çok satanlar listesine girmeyi başardı.

PRAGMATA Nasıl Bir Oyun?

PRAGMATA, Ay’daki gizemli bir araştırma tesisinde geçen ve oyuncuları hem aksiyon hem de yapay zekâ odaklı bir deneyime davet eden bir yapım. Oyun, bir görev sırasında tesiste mahsur kalan Hugh ile onu kurtaran Diana adlı bir androidin (insan görünümlü robot) hikâyesini konu alıyor. Yapay zekâ tarafından kontrol edilen bu tehlikeli ortamda ikili, hayatta kalmak ve tesisten kaçmak için birlikte mücadele ediyor.

Oyunda hem Hugh hem de Diana’yı kontrol edebiliyorsunuz. Hugh ile hareket edip çatışmalara girerken, Diana ile sistemleri hackleyerek ilerliyor ve engelleri aşarak yolunuza devam ediyorsunuz.

PRAGMATA Neden Bu Kadar Çok Sattı?

PRAGMATA oyununun bu kadar büyük ilgiyle karşılanmasının iki önemli nedeni bulunuyor. Bunlardan ilki geçtiğimiz günlerde paylaşılan PRAGMATA inceleme puanları. Eleştirmenlerden gelen olumlu değerlendirmeler, oyuna yönelik beklentiyi ciddi ölçüde artırdı.

İkinci önemli neden ise aksiyon ile bulmaca mekaniklerini başarılı şekilde bir araya getirmesi. Bunun yanı sıra hikâyesi de oyuncuları kendine çekiyor. Ay’daki gizemli tesis, yapay zekâ kontrolü ve Hugh ile Diana arasındaki ilişki oyuna olan ilgiyi artıran unsurlar arasında yer alıyor.

Editörün Yorumu

En iyi aksiyon oyunları arasında gösterilen PRAGMATA, gerçekten etkileyici bir hikâyeye sahip gibi görünüyor. Henüz oynama fırsatı bulamasam da ilk fırsatta denemeyi planlıyorum. Ama şimdiden elde ettiği başarı sayesinde oyunun eğlenceli bir deneyim sunacağına eminim.