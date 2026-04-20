Birden Fazla Sona Sahip Oyun Ücretsiz Oldu! Hemen Alın

Steam'de artık hemen hemen her hafta çeşitli oyunlar bedava dağıtılıyor. Geçtiğimiz hafta Uncanny Tales: Cold Road, Stickman Killing Zombie ve Legend of Keepers: Career of a Dungeon Manager gibi oyunların ücretsiz olarak alınabildiği dijital oyun mağazasında şimdi de Pilgrim Adventures tarafından geliştirilen oyun hiçbir ücret ödemeden alınabiliyor.

Steam'de Hangi Oyun Ücretsiz Hâle Geldi?

Steam'de Sentience: The Android's Tale isimli oyun ücretsiz hâle getirildi ancak bu fırsat sadece belirli bir süreliğine geçerli. Oyun, 23 Nisan 2026 saat 20.00'de tekrar ücretli hâle gelecek. Belirtilen tarihe kadar oyunu kütüphanesine ekleyenler ise hiçbir ücret ödemeden bu yapımı dilediği zaman oynama imkânına sahip olacak.

Bu arada oyunun normalde ne kadar değerli olduğu hakkında bilgi edinmek için fiyata da değinmekte fayda var. Bu macera oyunu, Steam mağazasında normalde 2.99 dolara satılıyor. Yani güncel kurla 134 TL. Elbette ki çok yüksek bir meblağ olduğu söylenemez ancak oyunlara çok para harcamayı seven biri değilseniz değerlendirebileceğiniz bir fırsat.

Sentience: The Android's Tale Nasıl Bir Oyun?

Macera oyunları arasında yer alan Sentience: The Android's Tale, bir robotu kontrol ettiğimiz oyun. Oyunda verilen her karar hikâyenin gidişatı yönünde kritik öneme sahip. Akritas isimli uzak bir gezegende geçen yapımda çevre ile etkileşime girip çeşitli görevler yapıyoruz.

Oyunun en iyi yanı, en az 12 farklı son içermesi. Oyunun bunlardan hangisiyle noktalanacağı ise sizin de tahmin edebileceğiniz üzere oyun boyunca verdiğiniz çeşitli kararlarla geçerli hâle geliyor. Bu arada oynarken düşündüren oyunları sevenler için de insan ve makinesi arasındaki bağ gibi günümüzde çokça üzerinde durulan konulara da değiniyor.

Sentience: The Android's Tale'ı Kimler Sever?

Sentience: The Android's Tale ne yazık ki herkesin sevebileceği bir oyun değil. Çok fazla aksiyon istiyorsanız muhtemelen bu yapım sizin için sıkıcı gelecektir fakat hedef kitlesi için gerçekten eğlenceli olduğu söylenebilir. Örneğin oyunda yapılan seçimlerin nasıl bir sonla karşılaşacağınız üzerinde büyük rol oynuyor. Eğer bu tür seçim odaklı yapımları seviyorsanız pekâlâ ilginizi çekecektir.

Sentience: The Android's Tale'ın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 7 / 8 / 8.1 / 10

Intel Core 2 Duo ya da daha iyisi

RAM: 2 GB

DirectX: Sürüm 9.0

Depolama: 600 MB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

Birden fazla sona sahip oyunları seven birisi olarak Sentience: The Android's Tale'ı oynamaktan da büyük keyif aldığımı söylemeliyim. Eğer benim gibi seçeneklerin sadece oyalama amaçlı değil, oynanışa doğrudan etkisi olan yapımları seviyorsanız muhtemelen sizin de beğeninizi kazanacaktır. Tabii, yüksek bütçeli oyunlara kıyasla basit sayılabilecek bir oyun olduğu için her oyuncuya hitap etmediğini de belirteyim.