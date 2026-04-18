HUAWEI'den Yeni Telefon Geliyor! OLED Ekran ve Dahası

HUAWEI, Pura 90 Pro isimli yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile birlikte Pura 90 Pro'nun özellikleri ortaya çıktı. Telefon, yüksek yenileme hızı ve yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak. Cihazda ayrıca güçlü bir Kirin işlemcisi yer alacak.

HUAWEI Pura 90 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,6 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

Ekran Teknolojisi: OLED

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ana Kamera: 50 MP

Ultra Geniş Açılı Kamera: 40 MP

Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

İşlemci: Kirin 9030S

Batarya: 6.000 mAh

İşletim Sistemi: HarmonyOS 6.1

HarmonyOS 6.1 Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68

HUAWEI Pura 90 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Pura 90 Pro'nun ekranı 6,6 inç büyüklüğünde olacak. Akıllı telefon, OLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı ve 1.5K çözünürlük sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan HUAWEI Pura 80 Pro'da 6,8 inç ekran boyutu, 1276 x 2848 piksel çözünürlük, OLED ekran ve 120Hz yenileme hızı tercih edilmişti.

Pura 80 Pro'da ayrıca 3000 nit maksimum parlaklık bulunuyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 3000 nit civarı bir parlaklık görebiliriz. Yüksek parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın görülebilmesini sağlıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise çok akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Bu arada OLED ekranda siyahlar derin siyah olarak gösteriliyor. Yani karanlık sahnelerde grileşme sorunu olmuyor. Ayrıca renklerin çok canlı olduğunu belirtelim.

HUAWEI Pura 90 Pro'nun Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 40 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera bulunacak. Bu arada ultra geniş açılı kamera, manzara çekimlerinde geniş alanları tek kareye sığdırıyor. Periskop telefoto kamera ise fotoğraf kalitesi bozulmadan yakınlaştırma yapılabilmesini sağlıyor.

Pura 80 Pro'da 50 megapiksel ana kamera, 48 megapiksel telefoto kamera, 40 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 13 megapiksel ön kamera tercih edilmişti. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 13 megapiksel veya üzeri çözünürlüğe sahip bir ön kamera yer alabilir.

HUAWEI Pura 90 Pro'nun Bataryası Kaç mAh Olacak?

Pura 90 Pro, 6.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu kapasite sayesinde telefon standart kullanımda uzun pil ömrü sunacak. Şarj hızına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Serinin bir önceki modeli olan Pura 80 Pro'da 5.170 mAh batarya kapasitesi ve 100W hızlı şarj desteği mevcut. Buna göre yeni modelde de 100W veya üzeri bir şarj hızı görebiliriz.

HUAWEI Pura 90 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

HUAWEI'in yeni telefonu Pura 90 Pro, 20 Nisan 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. 12 GB RAM seçeneği ve yüksek şarj hzıı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Pura 80 Pro, geçtiğimiz yılın haziran ayında tanıtılmıştı.

HUAWEI Pura 90 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Pura 80 Pro ve Pura 80 Ultra dahil olmak üzere HUAWEI'in pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Pura 90 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığının altını çizelim.

HUAWEI Pura 90 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

HUAWEI Pura 80 Pro'nnu 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü 64 bin 999 TL'ye satılıyor. Pura 90 Pro'nun önceki modelden daha güçlü olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 69 bin TL civarında olabilir. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu sebepten dolayı telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda HUAWEI Pura 90 Pro'nun en iyi telefonlardan biri olacağını düşünüyorum. OLED kullanan biri olarak bu ekranda hem film ve dizi izlemenin hem de oyun oynamanın çok keyifli olduğunu söyleyebilirim. Bunun nedeni ise karanlık sahnelerde grileşme probleminin olmaması. Yani siyahlar derin siyah olarak gösteriliyor. OLED ayrıca çok canlı renklere sahip.

Yüksek yenileme hızının önemli bir avantaj olduğunu söyleyebilirim çünkü bu sayede akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor. Bu arada telefonun tasarımını çok sevdim. Bence tercih edilen renk tonları, telefonun etkileyici görünüme sahip olmasını sağlamış.