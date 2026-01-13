100W Hızlı Şarja Sahip Telefon Geliyor! 16 GB RAM ve Dahası

Huawei'in yakın bir zamanda tanıtması beklenen yeni amiral gemisi ile ilgili önemli bir gelişme meydana geldi. Pura 90 Ultra olarak adlandırılan yeni modelinin şarj hızı ve işlemcisi ortaya çıktı. Cihaz, kamerası ve diğer özellikleriyle de dikkatleri üzerinde toplayacak gibi görünüyor.

Huawei Pura 90 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Huawei Pura 90 Ultra'nın batarya kapasitesinin 7.000 mAh civarında olacağı öne sürüldü. Bununla birlikte 100W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarj desteği sunacak. Bu, telefonun şarjının oldukça uzun bir süre gideceğini ve dev bataryaya rağmen oldukça kısa sürede şarj edilebileceği anlamına geliyor.

Cihazın arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 200 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera olacak. Cihazın ön yüzeyinde ise 13 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera bulunacak. Pura 90 serisinin standart modelinde Kirin 9030 işlemcisi yer alırken Pro ve Ultra modellerinde ise çok daha güçlü olan Kirin 9030 Pro işlemcisinin tercih edilmesi bekleniyor.

Kamerası en iyi telefonlar arasına katılmaya hazırlanan telefon, 16 GB RAM ve 512 GB depolama seçeneği sunacak. Cihazın tasarımını gösteren görsele bakılacak olursa Pura 90 Ultra, üçgen kamera tasarımına sahip olacak. 6.8 inç ekran büyüklüğüne sahip olacağı söylenen cihaz, LTPO OLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak.

Huawei Pura 90 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

Huawei Pura 90 Ultra'nın Mayıs 2026 tarihinde tanıtılacağı iddia edildi. Cihazın HarmonyOS 6.1 işlemcisi ile birlikte gelmesi bekleniyor. Serinin başlangıç fiyatının yaklaşık olarak 5.499 yuan (34 bin 61 TL) olması planlanıyor ancak Ultra modelinin fiyatının daha yüksek olacağı tahmin ediliyor.