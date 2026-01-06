Mobil Fotoğrafçılıkta Yeni Dönem: Huawei'nin Yeni Modeli Sızdı!

Akıllı telefon pazarındaki rekabet her geçen gün daha da kızışıyor. Xiaomi, Samsung ve Apple zirvedeki konumlarını korumaya çalışırken Çinli üretici Huawei de attığı adımlarla aradaki farkı hızla kapatıyor. Görünüşe göre şirket, sıradaki amiral gemisiyle bu rekabette bir adım daha öne çıkmaya hazırlanıyor.

Merakla beklenen Huawei Pura 90 Ultra hakkında yeni sızıntılar gelmeye devam ediyor. Mobil fotoğrafçılıkta çığır açması beklenen cihazın şimdi telefoto kamera özellikleri netleşti. Görünen o ki teknoloji devi, bir kez daha tüm dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor. İşte iddianın detayları...

Huawei Pura 90 Ultra, Telefoto Kamerasıyla Dikkat Çekecek

Akıllı telefon dünyasında 200 MP telefoto kameralar giderek yaygınlaşmaya başladı. Xiaomi, OPPO ve vivo yeni nesil modellerinde bu kameraya yer vereceklerini şimdiden resmi olarak duyurdu. Kısa süre önce ortaya çıkan bir sızıntıya göre Huawei de yeni bir akıllı telefonunda 200 MP telefoto kamerayı test ediyor. Model adı net olarak paylaşılmasa da bunun Pura 90 Ultra olma ihtimali oldukça yüksek.

Akıllı telefon dünyasının önde gelen sızıntı kaynaklarından Digital Chat Station (DCS) tarafından aktarılan bilgilere göre söz konusu telefoto kamera, 1/1.28 inç sensör boyutuna sahip olacak ve 3.5x optik yakınlaştırmayı destekleyecek. Bu da cihazın uzak yakınlaştırmada detay kaybını en aza indirerek net, temiz ve yüksek kaliteli sonuçlar vereceği anlamına geliyor.

Beklenen Huawei Pura 90 Ultra Özellikleri

Ekran: 6,8 inç, LTPO OLED, 120 Hz yenileme hızı

6,8 inç, LTPO OLED, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Kirin serisi yonga seti

Kirin serisi yonga seti RAM: 16 GB

16 GB Depolama: 512 GB

512 GB Ön Kamera: 13 MP

13 MP Arka Kameralar: 50 MP ana kamera + 200 MP telefoto

50 MP ana kamera + 200 MP telefoto Batarya: 7.300 mAh

Daha önce paylaşılan bilgilere göre Huawei Pura 90 Ultra, 6,8 inç LTPO OLED bir ekrana sahip olacak. Cihazın Huawei’nin kendi geliştirdiği Kirin işlemciden güç alması bekleniyor. Şu anda hangi yonga setinin kullanılacağı netlik kazanmış değil. Fakat bu işlemciye 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanının eşlik edeceği ifade ediliyor.

Ön tarafında 13 MP özçekim kamerasına yer verecek akıllı telefonun arka tarafındaysa 50 MP ana + 200 MP telefoto kameralar bizleri karşılayacak. Son olarak 7.300 mAh batarya da beklenen Huawei Pura 90 Ultra özellikleri arasında.

Huawei Pura 90 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

En iyi kameralı telefonlar arasına girmesi beklenen Huawei Pura 90 Ultra, markanın ana vatanı Çin'de duyurulacak. Etkinliğin Çin Yeni Yılı festivali öncesinde gerçekleştirilmesi bekleniyor. Bu festivalse 17 Şubat'ta başlayacak.