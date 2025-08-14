Zirve Değişti! En İyi Kameralı Telefonlar Açıklandı

Günümüzde yeni bir akıllı telefon satın alırken birçok noktadan değerlendirme yapmak gerekiyor. Bu noktalardan biri de kamera. Akıllı telefon kameraları her geçen gün daha da gelişiyor. Artık özellikle amiral gemisi segmentindeki modeller fotoğraf ve video performansıyla profesyonel kameralarla yarışabilecek seviyeye ulaştı.

Peki şu anda en iyi kameraya sahip akıllı telefonlar hangileri? Bu içeriğimizde mobil cihazları batarya, ekran, hoparlör ve kamera performanslarına göre detaylı şekilde test eden DXOMARK verilerine dayanarak en iyi kamera deneyimini sunan akıllı telefon modellerini sizin için sıraladık.

En İyi Kameraya Sahip Akıllı Telefon Modelleri (Ağustos 2025)

Paylaşılan verilere göre Huawei Pura 80 Ultra, zirveye çıkarak en iyi kameralı telefon unvanını aldı. Haziran ayında piyasaya sürülen cihaz, uzun süredir liderlik koltuğunda oturan Oppo Find X8 Ultra’yı geride bıraktı. Ayrıca modelin başlangıç fiyatı 1199 dolar.

899 dolarlık Oppo Find X8 Ultra ikinci sırada yer alırken, onu 1100 dolarlık vivo X200 Ultra, 1499 dolarlık Huawei Pura 70 Ultra ve 1199 dolarlık iPhone 16 Pro Max takip etti. Bununla beraber sıralamada Google Pixel 9 Pro XL, Xiaomi 15 Ultra, Honor Magic6 Pro, iPhone 16 Pro, Huawei Mate 60 Pro+ ve Oppo Find X8 Pro modellerinin yer aldığını da görüyoruz.

En iyi kameraya sahip akıllı telefon modelleri şu şekilde sıralandı;

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? En iyi kameralı akıllı telefonlar sıralamasında görmeyi beklediğiniz bir model var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.