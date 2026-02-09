Büyük Ekranlı Katlanabilir Telefon Yolda! Güçlü İşlemci ve Dahası

Huawei Pura X2'ye dair önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde işlemcisi sızdırılan Huawei Pura X2'nin bu kez ekran özellikleri açıklığa kavuştu. Katlanabilir telefon, serinin önceki modelinden çok daha büyük bir ekran ile birlikte gelecek. Telefon ayrıca yüksek çözünürlük sunacak.

Huawei Pura X2'nin Ekran Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Huawei Pura X2'nin ekranı 7,69 inç büyüklüğünde olacak. Bu ekran, WQHD+ yani 1440 x 3080 piksel civarında bir çözünürlük sunacak. İkinci ekran ise 5,5 inç büyüklüğünde olacak. Serinin bir önceki modeli olan Huawe Pura X'in ana ekranı 6,3 inç, ikinci ekranı ise 3,5 inç büyüklüğüne sahip.

Pura X'te 1320 x 2120 piksel çözünürlük, OLED ekran, 120Hz yenileme hızı, 2500 nit maksimum parlaklık ve yaklaşık 396 PPI piksel yoğunluğu tercih edilmişti. Yeni modelde de OLED ekran ve 120Hz yenileme hızını görebiliriz. Yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor.

Huawei Pura X2'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 7,69 inç

7,69 inç Ekran Çözünürlüğü: WQHD+

WQHD+ İkinci Ekran Boyutu: 5,5 inç

5,5 inç Ana Kamera: 200 MP

200 MP Telefoto Kamera: Bulunacak.

Bulunacak. RAM: 12 GB / 16 GB / 20 GB

12 GB / 16 GB / 20 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB İşlemci: Kirin 9030

Kirin 9030 Yazılım: HarmonyOS 6.1

İddiaya göre Huawei Pura X2'de Kirin 9030 bulunacak. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, bir adet 2.75 GHz, dört adet 2.27 GHz ve dört adet 1.72 GHz olmak üzere toplamda dokuz adet çekirdek içeriyor. Bu güçlü işlemci sayesinde katlanabilir telefonda en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz oynanabilecek.

HarmonyOS 6.1 ile birlikte gelmesi beklenen akıllı telefon 12 GB, 16 GB ve 20 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneği sunacak. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçeneklerini göreceğiz. Telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde bir ana kamera da yer alacak.

Huawei Pura X2 Ne Zaman Tanıtılacak?

Huawei Pura X2'nin 2026 yılının ilk yarısında tanıtılabilir. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. 2025 yılının mart ayında tanıtılan Huawei Pura X, Türkiye'de satılmıyor. Dolayısıyla Pura X2'nin de Türkiye'de satılması beklenmiyor.