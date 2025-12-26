Huawei'nin Sevilen Telefonu Yenileniyor: Eskisinden Daha Büyük Olacak!

Teknoloji dünyasının önde gelen isimlerinden Huawei, katlanabilir telefon pazarındaki iddialı ilerleyişini yeni bir modelle sürdürmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz dönemde tanıttığı modellerle kullanıcıların beğenisini kazanan şirket, kısa bir süre önce merakla beklenen yeni Huawei Pura X2 için çalışmalarını hızlandırdı

Güvenilir kaynaklardan gelen son bilgiler yaklaşan telefonun ekranına dair bazı önemli bilgilerin gün yüzüne çıkmasını sağladı. Söylentilere göre Pura X2, bu yıl satış rekorları kıran selefine göre önemli bir yükseltmeyle sahneye çıkacak. İşte detaylar!

Huawei Pura X2 Daha Geniş Bir Ekrana Sahip Olacak

Paylaşılan son raporlara göre Huawei kapaklı katlanabilir telefon serisinin yeni üyesinde ekran genişliğini önemli ölçüde artırmayı planlıyor. Bu kapsamda şirket halihazırda pek çok kişinin beğenisini toplayan Pura X modelinin genişliğini artırarak kullanıcılara daha ferah bir deneyim sunacak.

İddialara göre yeni Pura X2, BOE tarafından üretilen 7.7 inç büyüklüğünde yeni katlanabilir ekrana sahip olacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin mevcut modeli Huawei Pura X yalnızca 6.3 inçlik bir ana ekrana sahipti. Eğer söylentiler doğruysa serinin yeni modeli hem selefinden hem de piyasadaki diğer dikey katlanabilir modellerden çok daha büyük ve geniş bir paneli bünyesinde barındıracak.

Ne Zaman Tanıtılacak?

Bilmeyenler için Huawei ilk Pura X modelini geçtiğimiz mart ayında tanıtmıştı. Bu bağlamda şirketin aynı takvimi izleyerek yeni modelini de önümüzdeki yılın ilk aylarında tanıtması bekleniyordu. Ancak son raporlar bu tarihin biraz daha ileriye sarkabileceğini gösteriyor.

Gelen bilgilere göre Huawei Pura X2, 2026 yılının ikinci çeyreğinde piyasaya sürülebilir. İddialara göre bu sürpriz gecikmenin arkasında şirketin "Premium Edition" adını verdiği özel bir versiyon üzerinde çalışması yatıyor. Söz konusu modelin ocak ayında tanıtılacağı ve firmanın iki model arasındaki satış stratejisini dengelemek için ana modelin çıkışını erteleyeceği bildiriliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni telefon selefi Huawei Pura X'in başarısını sürdürebilecek mi? Yorumlarda buluşalım.