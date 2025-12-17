Huawei'den 10. Yıla Özel Akıllı Saat Geliyor: Tasarımıyla Göz Kamaştıracak!

Çin merkezli teknoloji devi Huawei, yılın sonuna yaklaşırken teknoloji dünyasını heyecanlandıracak yeni bir sürprize hazırlanıyor. Şirket önümüzdeki günlerde düzenleyeceği etkinlikte merakla beklenen Nova 15 akıllı telefon serisinin yanı sıra giyilebilir teknoloji alanındaki başarısını taçlandıracak çok özel bir akıllı saati de görücüye çıkaracak.

İddialara göre marka akıllı saat sektörüne girişinin 10. yıl dönümüne özel olarak Huawei Watch 5 modelinin özel bir versiyonunu lansman etkinliğinde sergileyecek. İşte merakla beklenen cihazın özellikleri ve tasarımı!

10. Yıla Özel Huawei Watch 5'in Tasarımı ve Özellikleri

Sızdırılan bilgilere göre Huawei Watch serisinin 10. yıl dönümüze özel olarak geliştirilen model tasarımsal olarak standart versiyonlardan ayrışacak. Yeni saat şık mavi bir gövdeye ev sahipliği yaparken kordon tarafında ise kot kumaşını andıran dokuma bir yapıyı benimseyecek. Tasarımcılar saatin kordonuna ekledikleri beyaz şerit ve yan tarafa işlenen "10. Yıl" gravürü ile modelin koleksiyon değerini artırmayı hedefliyor.

Teknik tarafta ise cihazın geçtiğimiz aylarda tanıtılan standart Watch 5 modelleri ile aynı donanım özelliklerini taşıması bekleniyor. Buna göre saatin öne çıkan teknik özellikleri şu şekilde olacak:

Ekran: 1.5 inç büyüklüğünde, 466x466 piksel çözünürlük sunan AMOLED panel.

1.5 inç büyüklüğünde, 466x466 piksel çözünürlük sunan AMOLED panel. Boyutlar ve Ağırlık: 46 × 46.7 × 11.3 mm, 58 gram ağırlığında.

46 × 46.7 × 11.3 mm, 58 gram ağırlığında. Pil Ömrü: standart kullanımda 4.5 gün, güç tasarrufu modunda 11 gün.

standart kullanımda 4.5 gün, güç tasarrufu modunda 11 gün. Dayanıklılık: 6 ATM suya dayanıklılığı kanıtlayan IP69 sertifikası.

6 ATM suya dayanıklılığı kanıtlayan IP69 sertifikası. Bağlantı Seçenekleri: Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 ve hassas konum takibi için GNSS desteği.

Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 ve hassas konum takibi için GNSS desteği. Uyumluluk: Android 9.0 ve üzeri veya iOS 13.0 ve üzeri işletim sistemine sahip tüm telefonlarla sorunsuz bir şekilde çalışabiliyor.

Huawei henüz yeni saatini resmi olarak doğrulamadı. Bu nedenle cihazın fiyat etiketi ve hangi ülkelerde satışa çıkacağı gibi konular hala belirsizliğini koruyor. 22 Aralık tarihinde düzenlenecek lansman etkinliği ile birlikte yeni ürünün tüm detaylarını öğrenmeyi umuyoruz. Gelişmeler için takipte kalın!

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.