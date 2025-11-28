144Hz Ekranlı Aşırı Ucuz Telefon Satışa Sunuldu! 8 GB RAM'i Var
Bütçe dostu Android telefon Realme C85 5G satışa sunuldu. Peki, Realme'nin yeni akıllı telefonunda hangi donanım yer alıyor? İşte ayrıntılar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Realme C85 5G için 15.499 rupi (7.365 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlendi.
- Ucuz Android telefon gücünü sekiz çekirdekli Dimensity 6300 işlemcisinden alıyor.
- Telefon, IPS LCD ekran üzerinde 144Hz yenileme hızı ve 720 x 1570 piksel çözünürlük sunuyor.
Realme, uygun fiyat etiketiyle öne çıkan C85 5G'yi Hindistan'da satışa sundu. Çok şık bir tasarıma sahip olan akıllı telefon dev batarya, hızlı şarj teknolojisi, yüksek yenileme hızı ve yüksek çözünürlüklü kamera dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.
Realme C85 5G Özellikleri
- Ekran Büyüklüğü: 6,8 inç
- Ekran Teknolojisi: IPS LCD
- Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1570 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 144Hz
- Ekran Parlaklığı: 1.200 nit
- İşlemci: Dimensity 6300
- Yazılım: Android 15 tabanlı Realme UI 6.0
- RAM Seçenekleri: 4 GB / 8 GB
- Depolama Seçenekleri: 128 GB / 256 GB
- Arka Kamera: 50 MP ana kamera
- Ön Kamera: 8 MP
- Batarya Kapasitesi: 7.000 mAh
- Hızlı Şarj Teknolojisi: 45W
6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Realme C85 5G, IPS LCD ekran üzerinde 720 x 1570 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve 1.200 nit maksimum pralaklık sunuyor. 166,07 x 77,93 x 8,38 mm boyutlarında ve 215 gram ağırlığında olan akıllı telefonun yan tarafında parmak izi sensörü bulunuyor.
Akıllı telefon gücünü Dimensity 6300 işlemcisinden alıyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci iki adet 2.4 GHz Cortex-A76 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor. Geçtiğimiz aylarda tanıtılan Realme GT 8'de sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi tercih edilmişti.
Android 15 tabanlı Realme UI 6.0 ile birlikte gelen akıllı telefon 4 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı LPDDR4X RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri mevcut. 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip akıllı telefon 45W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.
Realme C85 5G'nin arka tarafında 50 megapikse lçözünürlüğünde f7/1.8 diyafram açıklığına sahip Sony IMX852 ana kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip kamera yer alıyor. Telefondaki kameralar 1080p ve 720p çözünürlüklerinde video kaydı yapabiliyor.
12 GB RAM'li Ucuz Telefon Geliyor! 144Hz OLED Ekrana Sahip
Realme 16 Pro'nun görüntüleri ortaya çıktı. Bununla beraber bütçe dostu Android telefonun tasarımı belli oldu. İşte akıllı telefona dair detaylar!
Realme C85 5G Fiyatı
Realme C85 5G'nin 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü için 15.499 rupi (7.365 TL), 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü için 16.999 rupi (8.078 TL) fiyat etiketi belirlendi. Mor ve yeşil olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunan telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor.