144Hz Ekranlı Aşırı Ucuz Telefon Satışa Sunuldu! 8 GB RAM'i Var

Realme, uygun fiyat etiketiyle öne çıkan C85 5G'yi Hindistan'da satışa sundu. Çok şık bir tasarıma sahip olan akıllı telefon dev batarya, hızlı şarj teknolojisi, yüksek yenileme hızı ve yüksek çözünürlüklü kamera dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

Realme C85 5G Özellikleri

Ekran Büyüklüğü: 6,8 inç

6,8 inç Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1570 piksel

720 x 1570 piksel Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Ekran Parlaklığı: 1.200 nit

1.200 nit İşlemci: Dimensity 6300

Dimensity 6300 Yazılım: Android 15 tabanlı Realme UI 6.0

Android 15 tabanlı Realme UI 6.0 RAM Seçenekleri: 4 GB / 8 GB

4 GB / 8 GB Depolama Seçenekleri: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Arka Kamera: 50 MP ana kamera

50 MP ana kamera Ön Kamera: 8 MP

8 MP Batarya Kapasitesi: 7.000 mAh

7.000 mAh Hızlı Şarj Teknolojisi: 45W

6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Realme C85 5G, IPS LCD ekran üzerinde 720 x 1570 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve 1.200 nit maksimum pralaklık sunuyor. 166,07 x 77,93 x 8,38 mm boyutlarında ve 215 gram ağırlığında olan akıllı telefonun yan tarafında parmak izi sensörü bulunuyor.

Akıllı telefon gücünü Dimensity 6300 işlemcisinden alıyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci iki adet 2.4 GHz Cortex-A76 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor. Geçtiğimiz aylarda tanıtılan Realme GT 8'de sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi tercih edilmişti.

Android 15 tabanlı Realme UI 6.0 ile birlikte gelen akıllı telefon 4 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı LPDDR4X RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri mevcut. 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip akıllı telefon 45W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Realme C85 5G'nin arka tarafında 50 megapikse lçözünürlüğünde f7/1.8 diyafram açıklığına sahip Sony IMX852 ana kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip kamera yer alıyor. Telefondaki kameralar 1080p ve 720p çözünürlüklerinde video kaydı yapabiliyor.

Realme C85 5G Fiyatı

Realme C85 5G'nin 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü için 15.499 rupi (7.365 TL), 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü için 16.999 rupi (8.078 TL) fiyat etiketi belirlendi. Mor ve yeşil olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunan telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor.