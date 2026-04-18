6.500 mAh Bataryalı Huawei Pura 90 Geliyor! Özellikleri Sızdı

Huawei’nin yeni Pura 90 serisiyle ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. Kısa süre önce Pura 90 Pro’nun özellikleri ortaya çıkmıştı. Şimdi ise serinin standart modeline dair yeni detaylar gün yüzüne çıktı. Peki Huawei Pura 90 neler sunacak, hangi özelliklerle kullanıcıların karşısına çıkacak?

Yeni Ortaya Çıkan Huawei Pura 90 Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,84 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

Batarya: 6.500 mAh

Kalınlık: 6,9 mm

Ağırlık: 203 gram

Akıllı telefon pazarının güvenilir sızıntı kaynaklarından Bold Panda, son paylaşımında Pura 90’ın bazı özelliklerini ortaya koydu. Paylaşılan bilgilere göre cihaz, 6,84 inç büyüklüğünde bir ekranla gelecek. Bu panelin 1.5K çözünürlük sunacağı belirtiliyor. Bu bilgilere göre ekran, geniş boyutu ve yüksek çözünürlüğü sayesinde kullanıcılarına oldukça kaliteli bir görüntü deneyimi vadedecek.

Öte yandan cihaz, enerjisini 6.500 mAh kapasiteli bir bataryadan alacak. Bu bataryanın tam olarak kaç saat kullanım sunacağı henüz bilinmiyor. Ancak bu kapasiteyle telefonun bir günü rahatlıkla çıkarabileceğini söylemek mümkün. Gerçek kullanım süresi ise ancak cihaz piyasaya sürüldükten sonra yapılacak kullanım testleri ile netlik kazanacak.

Son olarak paylaşılan bilgiler arasında cihazın 6,9 mm kalınlığa ve 203 gram ağırlığa sahip olacağı da yer alıyor. Geçtiğimiz yıl tanıtılan Huawei Pura 80 modeli ise 8,2 mm kalınlığında ve 211 gram ağırlığındaydı. Üstelik ekran boyutu da 6,6 inç seviyesindeydi. Bu, Huawei’nin yeni modelde hem ekranı büyüttüğünü hem de cihazı daha ince ve hafif hale getirdiğini gösteriyor.

Huawei Pura 90 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

Huawei, Pura 90 serisini 20 Nisan’da ana vatanı Çin’de düzenleyeceği lansmanda tanıtacak. Aynı etkinlikte Pura X Max isimli katlanabilir modelin de duyurulması bekleniyor. Bu da serinin tanıtımı için çok bir zaman kalmadığı anlamına geliyor.

Huawei Pura 90 Serisi Türkiye'de Satılacak mı?

Bilindiği üzere Huawei, Pura 80 serisini Türkiye’de satışa sunmuştu. Ancak şirket serinin standart modelini değil yalnızca Pro ve Ultra versiyonlarını kullanıcılarla buluşturmuştu. Bu nedenle Pura 90 serisi için beklentiler yüksek olsa da standart modelin Türkiye’ye gelmeme ihtimali √ar.

Huawei Pura 90 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Huawei Pura 80’in fiyatı yaklaşık 580 euro seviyesindeydi. Sektör kaynaklarına göre Pura 90’ın ise 600 euro civarında bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Eğer cihaz Türkiye’de satışa sunulursa güncel döviz kuru ve akıllı telefonlara uygulanan vergi oranı ile birlikte fiyatının 60 ila 65 bin TL bandında olması muhtemel görünüyor.

Editörün Yorumu

Huawei’nin Pura 90 modeli oldukça dikkat çekici görünüyor. Özellikle ekran boyutunu büyütürken cihazı aynı anda daha ince ve hafif hale getirmesi kullanıcıların ilgisini çekebilecek önemli bir detay. 6.500 mAh batarya kapasitesinin de günümüz standartları için yeterli olduğunu düşünüyorum. Eğer Huawei bu enerjiyi verimli şekilde kullanabilirse cihaz, pil performansı konusunda kullanıcıları fazlasıyla memnun edebilir. Tabii burada belirleyici olanın yazılım ve işlemci optimizasyonu olacağını da hatırlatalım.

Benim aklımdaki asıl soru işareti ise Türkiye tarafı. Huawei’nin bir önceki seride standart modeli getirmemiş olması Pura 90 için de benzer bir karar alınabileceğini düşündürüyor. Umuyorum ki mevzubahis model ülkemizde de piyasaya sürülür. Bunu hep birlikte göreceğiz.