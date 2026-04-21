18 Ayar Altın Kaplamalı Hoparlör Geliyor: Huawei Sound X5 Tanıtıldı

Huawei, akıllı ev hoparlörü ailesine yen bir üye ekledi. Huawei Sound X5 adıyla tanıtılan cihaz, yüksek ses kalitesini lüks bir tasarımla birleştiriyor. Özellikle 18 ayar altın kaplama seçeneği, cihazı sıradan bir teknolojik üründen çok şık bir dekorasyon objesine dönüştürüyor.

Huawei Sound X5'in Tasarımı Nasıl?

Yeni hoparlör, bir önceki modelin genel hatlarını korurken gövde tasarımında önemli yeniliklere sahip. Kısmen şeffaf bir gövdeyle gelen cihazın üst kısımlarında ritme göre hareket eden RGB aydınlatmalar yer alıyor. Bu renkli halka ışıklar, müzik dinlerken ortama etkileyici hava bir katıyor.

Sound X5'e günlük kullanımı kolaylaştıran donanımsal kontroller de cihaza eklenmiş. Üst panele yerleştiren dokunmatik düğmeler sayesinde sesi ayarlayabilir veya mikrofonu susturabilirsiniz. Ayrıca elinizi cihazın üstüne kapattığınızda da ses anında kesiliyor. Ortamdaki aydınlatma renklerini ve modlarını yine cihazın yan tarafına hafifçe dokunarak değiştirebilirsiniz.

Huawei Sound X5'in Ses Özellikleri Neler?

Cihazın içinde toplam altı adet hoparlör ve iki adet pasif radyatör bulunuyor. Ayrıca Sound X5, 126 mm büyük woofer ve 60 watt gücündeki özel amfisiyle 36 Hz seviyesine kadar inebilen derin baslara sahip. Bu bas birimin ek olarak, hoparlörde dört adet 48 mm orta menzilli sürücü ve bir adet 35 mm tiz yer alıyor. Bu donanım toplamda 160 watt standart çıkış gücü sağlarken, cihaz tepe noktasında ise 320 watt'a kadar ulaşabiliyor.

Sound X5'in ses frenkans aralığı da dinleyiciler için oldukça geniş tutulmuş. 36 Hz ile 40 kHz arasında ses üretebilen hoparlör, en derin baslardan en ince tizlere kadar her frekanstaki sesi sunuyor. Özellikle geniş ses frekansında müzik dinleyenler için bu teknik altyapı büyük bir avantaj sunuyor.

Cihaz ayrıca, çeşitli müzik formatlarını da destekliyor. Hoparlör, MP3 dosyalarının yanı sıra, yüksek kaltiteli FLAC ve WAV formatlarını da çalıştırabiliyor. Böylece en sevdiğiniz şarkıları tam stüdyo kalitesinde dinleyebiliyorsunuz.

Sound X5'in dikkat çekici özelliklerden biri de çalıştığı odaya uyum sağlayabilmesi. Bu otomatik oda kalibrasyonu sayesinde hoparlörü duvara dayasanız veya bir köşeye koysanız bile ses dengesi bozulmuyor. Sistem, ortamın fiziksel yapısını analiz ederek çıkış sesini o anki koşullara göre en ideal frekansa getiriyor.

Huawei Sound X5'in Mikrofon Özellikleri Neler?

Hoparlörün üzerinde dairesel olarak dizilmiş altı adet gelişmiş mikrofon bulunuyor. Bu mikrofonlar ortam gürültüsünü filtreleyerek, cihaz sesli komutlarınızı uzak mesafeden bile algılayabiliyor. Ayrıca cihazda bulunan arama özelliği sayesinde, akıllı telefonunuza gelen aramaları doğrudan hoparlör üzerinden yanıtlayabiliyorsunuz.

Huawei Sound X5'in Bağlantı Seçenekleri Nasıl?

Sound X5, kablolu ve kablosuz birçok bağlantı seçeneği kullanıcılara sunuyor. Cihazın kablosuz bağlantı kısmında, çift bantlı Wi-Fi, Bluetooth 5.0 ve DLNA desteğiyle hoparlörle kablosuz bağlantı kurabiliyorsunuz. Ayrıca cihazda bulunan NFC modülü sayesinde, akıllı telefonunuzu hoparlörün gövdesine sadece dokundurarak müziği anında hoparlöre gönderebiliyorsunuz.

Huawei, kablosuz bağlantıların yanında analog sistemlerden vazgeçmeyenleri de unutmamış. Hoparlörün arka kısmında bir adet 3.5 mm Aux giriş yuvası bulunuyor. Bu bağlantı sayesinde harici müzik çaları, televizyonu veya bilgisayarı aux kablosuyla doğrudan hoparlöre bağlayabiliyorsunuz.

Cihazla bağlantı ise Huawei'nin AI Life uygulaması üzerinden sağlanıyor. Hoparlör sadece HarmonyOS ile değil, Android ve İOS işletim sistemleriyle de tam uyumlu çalışıyor. Bu sayede farklı marka telefon kullanan ev sakinleri de hoparlörün tüm akıllı özelliklerinden kolayca faydalanabiliyor.

Huawei Sound X5'in Renk Seçenekleri Neler?

Cihaz, siyah, beyaz ve 18 ayar altın olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle kullanıcılara sunulacak.

Huawei Sound X5'in Fiyatı Ne Kadar?

Huawei Sound X5 ilk aşamada sadece Çin pazarında satışa sunuldu. Cihazın siyah ve beyaz renkli standart versiyonları 2.199 yuan (14 bin 504 TL), 18 ayar altın kaplamalı lüks versiyonu ise 2.499 yuan (16 bin 478 TL) fiyat etiketiyle satışa çıktı. Cihazın küresel pazarda ne zaman satışa sunulacağı ise şimdilik netleşmedi.

Huawei Sound X5 Türkiye'ye Gelecek mi?

Huawei Sound X5 şu an için yukarıda da belirttiğimiz gibi sadece Çin pazarında satışa sunuldu. Cihazın küresel pazara ne zaman çıkacağı da şirket tarafından resmi olarak henüz açıklanmadı. Ancak cihazın küresel pazara sunulmasıyla beraber kısa süre içerisinde Türkiye'de satışa çıkacağını tahmin ediyoruz.

Editörün Yorumu

Huawei, bence teknolojiyle lüksü birleştiren en önemli firmalardan biri. Firmanın daha önce tanıttığı Watch Ultimate Design Royal/Diamond Edition saatleri bu birleşimin güzel birer örneği. Sound X5'in 18 ayar altın kaplamalı versiyonu ise bu kategorinin en yeni üyelerinden. Hoparlörün, teknik özelliklerine baktığımda ise gayet yeterli bulduğumu söyleyebilirim. Özellikle 160W çıkış gücü ve çeşitli ses dosyalarını açabilmesi kullanıcıları fazlasıyla tatmin edecek seviyede. Cihazın 18 ayar altın kaplama seçeneği herkesin bütçesine hitap etmese de standart versiyonunun rakip akıllı ev hoparlörlerine bir alternatif olacağını düşünüyorum.