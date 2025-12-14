Huawei'den OLED Ekranlı Telefon Geliyor! Tarih Ortaya Çıktı

Huawei yeni bir telefon üzerinde çalışıyor. Nova 15 olarak isimlendirilen akıllı teleofnun tanıtım tarihi ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre Nova 15 önümüzdeki hafta tanıtılacak. Merakla beklenen akıllı telefon yüksek çözünürlüklü OLED ekran ve güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak.

Huawei Nova 15 Ne Zaman Tanıtılacak?

İddiaya göre Huawei Nova 15, 22 Aralık tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli olacak. Nova 15'in satışları ise 28 Aralık tarihinde başlayacak. Çok şık bir tasarıma ve güçlü donanıma sahip olan Huawei Nova 14, 2025 yılının mayıs ayında tanıtılmıştı.

Huawei Nova 15'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,7 inç

6,7 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K İşlemci: Kirin 8 serisi

Kirin 8 serisi Ana Kamera: 50 MP

Ortaya çıkan bilgilere göre Huawei Nova 15, 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Akıllı telefon, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük sunacak. Huawei Nova 14'te 6,7 inç ekran büyüklüğü, 1084 x 2412 piksel çözünürlük, OLED ekran ve 120Hz yenileme hızı tercih edilmişti.

En iyi orta segment telefonlar arasına katılmaya hazırlanan Nova 15 gücünü Kirin 8 serisi işlemciden alacak. Huawei Nova 14'te ise Mali-G610 MP4 GPU ve Kirin 8000 işlemcisi bulunuyor. Kirin 8000, bir adet 2.4 GHz, üç adet 2.2 GHz ve dört adet 1.84 GHz olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Akıllı telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera bulunacak. Diğer arka kameralara dair bir bilgi mevcut değil. Nova 14'te 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 12 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kameranın yer aldığını belirtelim.