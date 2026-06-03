Kaçıran Üzülür: Çok Popüler Online Oyun Sınırlı Süre Ücretsiz

Destiny ve Halo'nun yaratıcıları tarafından geliştirilen ve bu yılın Mart ayında piyasaya sürülen ganimet toplama ve bunları kaybetmeden bölgeden ayrılmaya odaklanan bir türe sahip oyun şimdi de sınırlı süreliğine ücretsiz olarak oynanabilmeye başlandı. Steam kullanıcıları için geçerli fırsattan yararlanmak için belirli bir süre bulunuyor.

Steam'de Hangi Oyun Ücretsiz Hale Geldi?

Steam'de Marathon ücretsiz hâle getirildi. Bu ücretsiz oyun kampanyası, oyuna kalıcı olarak sahip olmanızı sağlamıyor. Sadece belirtilen süre zarfında oyuna bedava erişmeyi mümkün kılıyor. 9 Mart 2026 saat 17.00'ye kadar geçerli olacak fırsat sayesinde oyunun neler sunduğunu deneyimleyebileceksiniz.

Bu arada oyunun 27.99 dolar (1.286 TL) fiyata satılıyor ancak 16 Haziran 2026'ya kadar devam edecek yüzde 30'luk indirim sayesinde şu an itibarıyla 19.59 dolara (899 TL) satın almak mümkün. Yani oyun ücretsizken dener ve beğenirseniz fırsat sona erdikten sonra yüzde 30'luk kampanyadan yararlanarak oyunu satın almayı düşünebilirsiniz.

Steam'de Kısa Süreli Ücretsiz Oyunlar Nasıl Oynanır?

Steam'in masaüstü sürümünü açın.

Mağaza sayfasına gidin.

Arama kısmına "Marathon" yazın.

Oyunun isminin üzerine basın.

Marathon'un mağaza sayfası açıldıktan sonra "Hesaba ekle" seçeneğine tıklayın.

Steam'de kısa bir süre boyunca ücretsiz hâle gelen Marathon'u hiçbir şekilde ücret vermeden oynamak için kesinlikle Steam'in masaüstü sürümünü kullanmanız gerekiyor. Web ve mobil sürümde oyunun ücretsiz olduğunu görürsünüz ama oynama seçeneği olmaz çünkü bu yapım sadece Windows için geliştirildi. Windows PC haricinde herhangi bir cihaza indirilip oynanamaz.

Marathon Nasıl Bir Oyun?

FPS oyunları arasında konumlanan Marathon, sizi tehlikeli bir dünyaya götüren çok oyunculu bir oyun. Terk edilmiş bir bölgeyi inceliyor, değerli eşyaları topluyor ve bunları kaybetmeden güvenli bir şekilde çıkış noktasına ulaştırmaya çalışıyorsunuz. Hem tek başınıza hem takım olarak hareket edebiliyorsunuz. Bu süreçte karşınıza birçok düşman çıkıyor, bunları alt edemezseniz sizinle birlikte ganimetler de yok oluyor.

Oyun boyunca birçok silah, kaynak ve ganimet bulabilirsiniz. Bu eşyaların peşinde sadece sizin olmadığınızı da belirtmek gerek. Diğer oyuncular da aynı ganimetleri hedefliyor. O yüzden her an üzerinize doğru ateş saçan düşmanlarla karşılaşabiliyorsunuz. Onlara karşı mücadele verirken başarısız olursanız da büyük kayıplarla karşılaşabiliyorsunuz.

Marathon Türkçe Dil Desteği Sunuyor mu?

Maraton şu an İtalyanca, Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça, Korece, Japonca gibi dilleri destekliyor. Fakat bunların arasında Türkçe dil desteği bulunmuyor. Hikâye ağırlıklı bir oyun olmadığı için Türkçe dilinin eksikliği pek hissedilmiyor ama oyuna alışma sürecinde eğer yabancı diliniz de yoksa bir rehbere ihtiyacınız olabilir.

Marathon'un Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

Windows 10 (64-bit) İşlemci: Intel Core i5-6600 / AMD Ryzen 5 2600

Intel Core i5-6600 / AMD Ryzen 5 2600 RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: AMD Radeon RX 5500 XT (4 GB) / NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (4 GB) / Intel Arc A580 (8 GB)

AMD Radeon RX 5500 XT (4 GB) / NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (4 GB) / Intel Arc A580 (8 GB) DirectX: Sürüm 12

Marathon'un Önerilen Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

Windows 10 (64-bit) İşlemci: Intel Core i5-10400 / AMD Ryzen 5 3500

Intel Core i5-10400 / AMD Ryzen 5 3500 RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2060 (6 GB) / AMD Radeon RX 5700 XT (8 GB) / Intel Arc A770 (16 GB)

NVIDIA GeForce RTX 2060 (6 GB) / AMD Radeon RX 5700 XT (8 GB) / Intel Arc A770 (16 GB) DirectX: Sürüm 12

Editörün Yorumu

Marathon, son birkaç yıl içinde oynadığım en iyi online oyunlar arasında yer alıyor. Oyun şu an Steam'de "çok olumlu" derecelendirmeye sahip ve bu bir tesadüf değil. Oyunun gerçekten etkileyici bir atmosferi bulunuyor. Öte yandan zengin bir oynanış çeşitliliği sağlıyor. Kısa süreliğine ücretsiz hâle gelmesi sayesinde daha fazla kişi keşfedecektir.