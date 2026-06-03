Oynaması Çok Keyifli Gerçekçi Oyun Ücretsiz Oldu! Hızlı Olun

Steam'de her hafta çeşitli oyunlar bedava dağıtılıyor. Bu sayede oyuncular da hiçbir şekilde ücret ödemek zorunda kalmadan oyun sahibi olabiliyor. Örneğin geçtiğimiz günlerde Drift86 ve Gravity Circuit gibi oyunlar bedava dağıtıldı. Şimdi de çok sevilerek oynanacak gerçekçi bir bulmaca oyunu ücretsiz sunuluyor.

Steam'de Hangi Oyun Bedava Oldu?

Steam'de Winexy ücretsiz hâle getirildi. Ne var ki bu fırsat yalnızca belirli bir süreliğine özel olarak geçerli tutuluyor. 5 Haziran 2026 saat 20.00'den sonra yeniden ücretli hâle gelecek ve oyunu oynamak için 2.99 dolar (137 TL) ödemek zorunda kalacaksınız. Çok yüksek bir meblağ değil ama bu tür yapımları sevenler ücretsizken fırsattan yararlanarak tasarruf edebilir.

Steam'de Ücretsiz Hâle Gelen Winexy Nasıl Alınır?

Steam uygulamasını açın.

Mağazaya gidin.

Arama kısmına "Winexy" yazın.

Oyunun isminin üzerine tıklayın.

Winexy'nin mağaza sayfası açıldıktan sonra "Hesaba ekle" seçeneğine basın.

Yukarıda yer alan adımları uygulamak için platform fark etmiyor. Yan Android, iOS, web veya masaüstü sürümünü kullanarak oyunu kütüphanenize ekleyebilirsiniz ama söz konusu kütüphaneye eklenen bir oyunu yüklemek olduğunda Windows PC'ye ihtiyacınız olacak. Bu yapım sadece Windows PC'lere özel olarak geliştirilmiş durumda. Bir PC'niz varsa Steam'den kütüphaneye gidip oyunun isminin üzerine basın ve "Yükle" seçeneğine basın. İndirme ve kurulum işlemi tamamlandıktan sonra "Oyna" seçeneğine basarak oyunu açabilirsiniz.

Winexy Nasıl Bir Oyun?

Bulmaca oyunları arasında yer alan Winexy, 3 boyutlu bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Oyundaki temel amaç topu yuvarlayarak çeşitli zorluklara sahip bölümleri sorunsuz şekilde tamamlamaktan ibaret. Farklı toplar arasında seçim yapılabiliyor. Her topun farklı özelliği bulunuyor. Örneğin metal top ateşken zarar görmezken tahta top yanabiliyor. Bu gibi durumları mutlaka dikkate almak gerekiyor.

Winexy'yi Kimler Severek Oynar?

Daha önce reflekslerin ön plana çıktığı, çok fazla dikkat gerektiren platform veya labirent oyunları oynadıysanız Winexy'yi oynamaktan da büyük keyif alırsınız. Topu yuvarlayarak çeşitli engelleri aştığımız bu yapımda her bölüm farklı bir zorluk sizi karşılıyor. Bulmacaları çözerek bunlara meydan okumayı seven biriyseniz Heaven Brotherhood'un bu yapımını da oynadığınıza memnun kalırsınız.

Editörün Yorumu

Winexy, kapak görselinden ötürü ilk bakışta çok ilgi çekici bir oyun gibi görünmüyor ama oyunu bir kez yükledikten sonra aslında oldukça gerçekçi bir yapım olduğunu, bölümlerin çok iyi tasarlandığını görebiliyorsunuz. 2017 yılında piyasaya sürülen oyunun bence türe özel bir ilgisi olan herkes tarafından değerlendirilmesi gerekiyor.