Xiaomi'den Mobil Oyuncuları Sevindirecek Amiral Gemisi Geliyor!

Geçtiğimiz günlerde tasarımı paylaşılan Redmi K90 Max modelinin ekranıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Buna göre akıllı telefon mobil oyun oynamayı seven kullanıcıları bir hayli sevindirecek özelliklere sahip olacak. İşte merak edilen detaylar!

Redmi K90 Max Hangi Ekran Özellikleriyle Gelecek?

Redmi K90 Max modelinde 480Hz çoklu parmak dokunmatik raporlama hızı ve 3500Hz anlık dokunmatik örnekleme hızı sunan e-spor ekran teknolojileriyle kullanıcıların karşısına çıkacak.

Bunlara biraz daha açarsak, 480Hz çoklu parmak dokunmatik raporlama hızı birden fazla parmakla ekrana dokunurken gecikmeleri minimum düzeye indiriyor. Örneğin, bir oyunda hem yürüyüp hem de ateş ederken yaşanan gecikmeyi neredeyse minimum indirecek.

3500Hz anlık dokunmatik örnekleme hızı ise parmağınızın ekrana temasını algılama hızını ifade ediyor. Bu değer genellikle 720 Hz ile 2000 Hz arasını destekleyen rakiplerine kıyasla oldukça yüksek. Redmi K90 Max’in sunduğu bu yüksek hız sayesinde parmağınız ekrana dokunduğu anda komutlar çok daha hızlı bir şekilde işlemciye gönderiliyor. Bu da özellikle rekabetçi oyunlarda rakiplerinizin önüne geçmenizi sağlayabilecek önemli bir avantaj sunuyor diyebiliriz.

Redmi K90 Max'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,83 inç

6,83 inç Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ana Kamera: 50 MP

50 MP İşlemci: Dimensity 9500

Dimensity 9500 RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Batarya: 8.500 mAh

8.500 mAh Hızlı Şarj: 100W

100W İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı HyperOS 3

Redmi K90 Max'in Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Redmi K90 Max'te 6,83 inç boyutlarında, 1.5K çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunan OLED bir ekran mevcut olacak. Kullanıcılar ürünün sunduğu yüksek yenileme hızı sayesinde menü geçişlerinde, web sayfası kaydırmalarında ve oyunlarda akıcı bir ekran deneyimi elde edebilecekler.

Redmi K90 Max'in İşlemcisi Ne Olacak?

Akıllı telefonda kullanılacak işlemci MediaTek'in Dimensity 9500 işlemcisine yer verilecek. Amiral gemisi düzeyinde bir performansla gelen donanım halihazırda OPPO Find X9 Pro, vivo X300 Pro ve vivo X300s gibi telefonlarda kullanılıyor.

Bu işlemciyle yapılan testlerde PUBG Mobile gibi oyunlarda 120 FPS seviyesinde bir performans elde edebiliyorsunuz. Yani bu donanımla birlikte mobil pazardaki oyunların hepsini akıcı bir şekilde oynayabileceksiniz.

Redmi K90 Max'in Batarya Özellikleri Neler Olacak?

Cihazda 100W hızlarında şarj olabilen 8.500 mAh'lik bir pil mevcut olacak. Bu kapasite kullanıcıların gün içerisinde sürekli olarak şarj cihazı arama derdine düşmeyecekler diyebiliriz. Burada karşılaştırma yaparsak geçen yılın eylül ayında tanıtılan Redmi K90 modelinde aynı şarj hızlarını destekleyen 7.100 mAh'lik bir pil kullanılmıştı. Yani yeni model çok daha iyi bir pil performansıyla gelecek.

Redmi K90 Max Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Xiaomi, Redmi K90 Max modelinin 21 Nisan'da tanıtılacağını doğruladı. Bu etkinlikle birlikte cihazın tüm teknik özelliklerini, fiyat etiketini ve diğer detaylarını net bir şekilde öğrenebileceğiz.

Ürünün ülkemize gelip gelmeyeceğiyle ilgili bir açıklama yapılmadı. Xiaomi her ner kadar ülkemizde çok sayıda modelini satsa da maalesef bunlar arasında Redmi K80 Pro ve K90 Pro Max bulunmuyor. Bu nedenle Redmi K90 Max yüksek ihtimalle Türkiye'de satışa çıkmayacak. Tabii yine de şirketin resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

Redmi K90 Max Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Bilindiği üzere Redmi K90 2.599 yuanlık (vergisiz 17.000 TL) bir başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulmuştu. Redmi K90 Max'in daha güçlü teknik özelliklere sahip olacağını dikkate aldığımızda 2.800 ila 3.000 yuan (vergisiz 19.600 TL) arasında bir fiyatla satışa çıkması bekleniyor. Bu da ülkemizdeki vergiler dahil edildiğinde 39.900 TL'ye denk geliyor.

Editörün Yorumu

Redmi K90 Max modeli teknik özellikleriyle beni etkilemeyi başardı. Özellikle son açıklanan ekran özellikleriyle birçok mobil oyuncunun dikkatini çekecektir. Bununla birlikte 100W hızında şarj olabilen 8.500 mAh'lik pili de sürekli şarj cihazı arayanların sorununa bir çözüm olacaktır diye düşünüyorum.