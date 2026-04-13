200 MP Kameralı Katlanabilir Telefon Geliyor! Dev Batarya ve Dahası

vivo'nun merakla beklenen katlanabilir telefonu X Fold 6'ya dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda vivo X Fold 6'nın batarya kapasitesi ve kamera özellikleri ortaya çıktı. Cihazda Qualcomm tarafından çok güçlü bir Snapdragon işlemci yer alacak. Telefon ayrıca yüksek batarya kapasitesi ile birlikte gelecek.

vivo X Fold 6'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ana Kamera: 200 MP

Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5

Batarya: 7.000 mAh

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 6

vivo X Fold 6'nın İşlemcisi Nasıl Olacak?

X Fold 6'da Snapdragon 8 Gen 5 bulunacak. Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 120 FPS'te, Genshin Impact'i ise ortalama 55 FPS'te, Wuthering Waves'i ise ortalama 60 FPS'te çalıştırabiliyor. Dolayısıyla telefonda en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz şekilde oynanabilecek.

Bu arada 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemciye kıyasla hem daha yüksek verimliliğe sahip hem de daha yüksek hızda çalışıyor. Snapdragon 8 Gen 5 daha önce Realme Neo 8 ve OnePlus Ace 6T dahil olmak üzere pek çok telefonda mevcut. Serinin bir önceki modeli olan vivo X Fold 5'te ise Snapdragon 8 Gen 3 tercih edilmişti. Bu işlemci de söz konusu mobil oyunları sorunsuz şekilde çalıştırabiliyor.

vivo X Fold 6'nın Bataryası Kaç mAh Olacak?

vivo'nun yeni katlanabilir telefonu, 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu dev batarya sayesinde uzun pil ömrü elde edilecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan X Fold 5'te 6.000 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti. Buna göre yeni telefonda 80W veya üzeri bir şarj hızı görebiliriz.

vivo X Fold 6'nın Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera bulunacak. Üçüncü kameranın ise çözünürlüğü henüz belli değil. Bu arada periskop telefoto kamera sayesinde görüntü kalitesini bozmadan yakınlaştırma yapılabilecek.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan vivo X Fold 5'te 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 20 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera tercih edilmişti. Yeni telefonda da 20 megapiksel veya üzeri bir ön kamera yer alabilir.

vivo X Fold 6 Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo X Fold 6'nın haziran veya temmuz ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte katlanabilir telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek şarj hızı ve güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan X Fold 5, geçtiğimiz yılın haziran ayında tanıtılmıştı.

vivo X Fold 6 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda vivo X300 Pro ve vivo V70 dahil olmak üzere vivo'nun pek çok telefonu satılıyor ancak X Fold 5 satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda X Fold 6'nın Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin düşük olduğunu söylemek mümkün. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığının altını çizelim.

vivo X Fold 6'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo X Fold 5 için 1.607 dolar (71 bin 867 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. X Fold 6'nın önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 1.690 dolar (75 bin 578 TL) civarında bir fiyat ile satılabilir. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 150 bin TL civarında olabilir. Elbette yerel fiyatlandırma yapılabileceğini de belirtelim. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle telefon farklı fiyata sahip olabilir.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda vivo X Fold 6'nın en iyi katlanabilir telefonlardan biri olacağını düşünüyorum. Güçlü işlemci sayesinde en iyi grafiklere ve yoğun efektlere sahip mobil oyunlar bile kasma, donma veya takılma gibi bir problem olmadan oynanabilecek. Bu arada yüksek batarya kapasitesinin de önemli bir avantaj olacağını söyleyebilirim çünkü bu sayede uzun pil ömrü elde edilecek. Böylece cihaız sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak.