BİM'de Oyun Bilgisayarları Satılacak! Tarih Belli Oldu

BİM marketlerde oyun bilgisayarlarından hareketli akıllı LED ekrana kadar çeşitli teknolojik ürünler satışa sunulacak. Bunlar arasında Monster Abra A7 V16.2.11, Monster Abra A5 V21.6.1, Monster Tulpar TD3 V1.2.3.3 ve Onvo 32 inç hareketli akıllı LED ekran bulunuyor. Peki, bu ürünlerin fiyatı ne kadar?

BİM'de Monster Abra A7 V16.2.11'in Fiyatı Ne Kadar?

BİM'de 15 Nisan 2026 tarihinden itibaren Monster Abra A7 V16.2.11, 59 bin 500 TL fiyat etiketiyle satılacak. Oyun odaklı dizüstü bilgisayar, gücünü Intel Core i7-13700HX işlemcisinden alıyor. Raptor Lake mimarisine sahip olan bu işlemcide sekiz adet performans ve sekiz adet verimlilik olmak üzere toplamda 16 adet çekirdek mevcut.

Oyun ve video düzenleme gibi ağır işlerde performans çekirdekleri, arka plan işlemleri ve internette gezinme gibi işlerde verimlilik çekirdekleri devreye giriyor. Böylece işlemcinin daha verimli çalışması sağlanıyor. Bu da pil ömrünü olumlu yönde etkiliyor. Bilgisayarda ayrıca NVIDIA RTX 5050 ekran kartı bulunuyor. Ekran kartının desteklediği DLSS 4 sayesinde yapay zekâ desteğiyle birlikte daha yüksek FPS değerleri görülebiliyor.

Reflex 2 teknolojisi, oyunda mouse'a tıkladığınız an ile ekranda ateş ettiğinizi gördüğünüz an arasındaki bu süreyi minimum düzeye indiriyor. Bu, özellikle Valorant ve Counter-Strike 2 gibi çevrim içi tabanlı rekabetçi oyunlarda önemli bir avantaj sağlıyor. Ray Tracing (Işın İzleme) ise daha gerçekçi ışık ve efektler elde ediliyor. 17,3 inç ekran büyüklüğüne sahip bilgisayarda 144Hz yenileme hızı, 12 GB DDR5 RAM ve 1 TB SSD mevcut.

BİM'de Monster Abra A5 V21.6.1'in Fiyatı Ne Kadar?

BİM marketlerde Monster Abra A5 V21.6.1, 42 bin TL'ye satılacak. Bilgisayarda Intel Core i5-13420H işlemcisi bulunuyor. Raptor Lake mimarisine sahip olan bu işlemcide dört adet performans ve dört adet verimlilik olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut. Performans çekirdekleri 4.60GHz hızında, verimlilik çekirdekleri ise 3.40GHz hızında çalışıyor.

Dizüstü bilgisayarda NVIDIA RTX 3050 ekran kartı yer alıyor. Ampere mimarisine sahip olan bu ekran kartı DLSS, Işın İzleme ve NVIDIA Reflex dahil olmak üzere pek çok teknolojiyi destekliyor. Bu teknolojiler, daha iyi bir oyun deneyimi elde edilmesine yardım ediyor. 15,6 inç ekran büyüklüğüne sahip bilgisayarda 144Hz yenileme hızı, 16 GB DDR4 RAM ve 1 TB SSD bulunuyor.

BİM'de Monster Tulpar TD3 V1.2.3.3'ün Fiyatı Ne Kadar?

BİM'de Monster Tulpar TD3 V1.2.3.3, 44 bin 500 TL fiyat etiketiyle satılacak. Bu masaüstü bilgisayarda AMD Ryzen 5 8400F işlemcisi bulunuyor. Altı çekirdeğe sahip olan işlemci, normalde 4.2 GHZ hızda çalışıyor ancak turbo modad 4.7 GHz hıza kadar ulaşabiliyor. Zen 4 mimarisine sahip işlemci, 4 nm üretim süreciyle geliştirildi.

4 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha veirmli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor. Masaüstü bilgisayarda ayrıca AMD Radeon RX 7600 ekran kartı yer alıyor. RDNA 3 mimarisine sahip olan bu ekran kartında FSR 3 ve AFMF teknolojileri mevcut. Bu teknolojiler, desteklenen oyunlarda daha yüksek FPS elde edilmesini ve böylece daha akıcı bir oyun deneyimi sağlıyor. Bilgisayarda 16 GB DDR 5 RAM ve 1 TB SSD yer alıyor.

BİM'de Onvo 32 İnç Taşınabilir Akıllı LED Ekranın Fiyatı Ne Kadar?

BİM marketlerde Onvo 32 inç hareketli akıllı LED ekran 29 bin 500 TL fiyat etiketiyle satılacak. 1080 x 1920 piksel çözünürlüğe sahip ekran, 60Hz yenileme hızı sunuyor. Dokunmatik ekrana sahip cihaz ayrıca 500 nit parlaklığa sahip. Bu parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Cihazda ayrıca bir adet HDMI, bir adet USB ve bir adet kulaklık girişi yer alıyor.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

