16 GB RAM'li Xiaomi 18 Pro Geliyor! Çift 200 MP Kamera ve Dahası

Xiaomi 18 Pro'ya dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Xiaomi 18 Pro'nun batarya kapasitesi ve kamera özellikleri ortaya çıktı. Cihaz, yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Telefonda ayrıca Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunacak.

Xiaomi 18 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,3 inç

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 6

RAM: 16 GB'a kadar

Batarya: 7.000 mAh civarı

Hızlı Şarj: 100W

Ana Kamera: 200 MP

Periskop Telefoto Kamera: 200 MP

Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 ve IP69

Parmak İzi Sensörü: Ekran altı 3D ultrasonik parmak izi sensörü

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı hyperOS 3

Xiaomi 18 Pro'nun Bataryası Kaç mAh Olacak?

Xiaomi'nin yeni amiral gemisi, 7.000 mAh civarı bir batarya kapasitesine sahip olacak. Yüksek kapasite sayesinde uzun pil ömrü elde edilecek. Telefonu bu sayede sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan Xiaomi 17 Pro'da 6.300 mAh batarya kapasitesi ve 100W hızlı şarj teknolojisi mevcut.

Xiaomi 18 Pro'nun Kamera Özellikleri Nasıl Olacak?

Telefonda 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera bulunacak. Üçüncü kameranın çözünürlüğü ise henüz belli değil. Bu arada periskop telefoto kamera, görüntü kalitesini bozmadan yakınlaştırma yapılabilmesini sağlıyor. Cihaz 8K, 4K, 1080p ve 720p çözünürlüklerinde video kaydı yapabilecek.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan Xiaomi 17 Pro'da 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera yer alıyor. Buna göre yeni telefonda da 50 megapiksel bir ön kamera görebiliriz.

Xiaomi 18 Pro'nun İşlemcisi Nasıl Olacak?

Xiaomi 18 Pro'da Snapdragon 8 Elite Gen 6 işlemcisi bulunacak. 2 nm üretim süreciyle geliştirilecek bu işlemcide sekiz adet çekirdek bulunacak. İşlemci, 4.6 GHz hıza kadar çıkabilecek. Bu arada 2 nm işlemci, 4 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performansa sahip hem de daha verimli bir şekilde çalışıyor.

Fikir vermesi açısından Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi, Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 120 FPS'te, Genshin Impact'i ise ortalama 55 FPS'te, Wuthering Waves'i ise ortalama 60 FPS'te çalıştırabiliyor. Yani yeni telefonda en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz bir şekilde oynanabilecek. Xiaomi 17 Pro'da Snapdragon 8 Elite Gen 5'in yer aldığını belirtelim.

Xiaomi 18 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun ekranı 6,3 inç büyüklüğünde olacak. Cihaz ayrıca 120Hz yenileme hızı sunacak. Karşılaştıram yapmak gerekirse Serinin bir önceki modeli Xiaomi 17 Pro'da 6,3 inç ekran boyutu, 1220 x 2656 piksel çözünürlük, AMOLED ekrna, 120Hz yenileme hızı ve 3500 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti.

Xiaomi 17 Pro'nun ekran parlaklığı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 3500 nit veya üzeri bir parlaklık görebiliriz. Yüksek parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Böylece dışarıda telefonu kullanmak için ek bir çaba sarf edilmesine gerek kalmıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor.

Xiaomi 18 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Xiaomi 18 Pro Max'in 2026 yılının eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Güçlü işlemci ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Xiaomi 17 Pro, 2025 yılının eylül ayında tanıtılmıştı.

Xiaomi 18 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Xiaomi 17 serisinde yalnızca Xiaomi 17 ve Xiaomi 17 Ultra modelleri Türkiye'de satışa sunulmuştu. Bu göz önünde bulundurulduğunda Xiaomi 18 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin oldukça düşük olduğu söylenebilir. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığının altını çizelim.

Xiaomi 18 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Xiaomi 17 Pro için 4 bin 999 yuan (32 bin 741 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Xiaomi 18 Pro'nun önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 5 bin 300 yuan (34 bin 712 TL) fiyat ile satılabilr. Telefon Türkiye'de satılırsa vergili fiyatı 70 bin TL civarında olabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Serinin bir önceki modeli olan Xiaomi 17 Pro'nun hem tasarımını hem de özelliklerini çok beğenmiştim. Özellikle ikinci ekranın çok kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Yeni telefonun henüz tasarımı belli değil ancak bence önceki modele benzeyecek. Ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda cihazın çok güçlü donanıma sahip olacağını söyleyebilirim.

Güçlü donanım sayesinde en iyi grafiklere ve yoğun efektlere sahip mobil oyunları bile kasma, donma veya takılma gibi bir problem olmadan çalıştırabilecek. Bu arada telefonun hem uzun pil ömrü sunacağını hem de kısa sürede şarj olabileceğini belirteyim. Bunların dışında bir diğer önemli avantaj ise suya dayanıklılık çünkü dışarıdayken beklenmedik bir anda yağmur yağmaya başlayabiliyor. Böyle bir durumda "telefon su geçirecek mi" endişesi yaşanmayacak.