Huawei Watch GT Runner 2 Tanıtıldı! 14 Gün Pil Ömrü Sunuyor

Huawei, yeni akıllı saati Watch GT Runner 2'nin tanıtımını gerçekleştirdi. İlk olarak 2021 yılında çıkan GT Runner'ın yeni modeli olarak kullanıcıların karşısına çıkan cihaz, özellikle spor ile yakından ilgilenenlere hitap ediyor. Ayrıca sağlık tarafında da oldukça etkileyici özellikler taşıyor.

Huawei Watch GT Runner 2'nin Özellikleri Neler?

Ekran Büyüklüğü: 1,32 inç

1,32 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Parlaklık Değeri: 3.000 nit maksimum parlaklık (yoğun gün ışığında yüksek görünürlük)

3.000 nit maksimum parlaklık (yoğun gün ışığında yüksek görünürlük) Ekran Koruması: Kunlun Glass (İkinci Nesil)

Kunlun Glass (İkinci Nesil) Sağlık Takibi: Kalp atış hızı, kandaki oksijen seviyesi (SpO2), solunum hızı, EKG analizi, uyku ve stres izleme

Kalp atış hızı, kandaki oksijen seviyesi (SpO2), solunum hızı, EKG analizi, uyku ve stres izleme Batarya Kapasitesi: 540 mAh

540 mAh Pil Ömrü: Hafif kullanımda 14 güne kadar, GPS etkinken 32 saate kadar

Hafif kullanımda 14 güne kadar, GPS etkinken 32 saate kadar Uyumluluk: iOS ve Android işletim sistemleri

iOS ve Android işletim sistemleri Ek Özellikler: Temassız ödeme için NFC desteği

1,32 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Huawei Watch GT Runner 2, AMOLED ekran üzerinde 3.000 nit maksimum parlaklık sunuyor. Bu yüksek parlaklık seviyesi sayesinde yoğun gün ışığı altında dahi kusursuz bir görüş imkânı elde edilebiliyor. Titanyum kasa ile birlikte gelen cihazın ekranı ise ikinci nesil Kunlun Glasss ile korunuyor.

Cihazın en dikkat çekici özelliklerinin başında gelişmiş maraton modu geliyor. Profesyonel koşuculukla ilgilenenlere büyük katkıda bulunacak özellik, performansınızı yakından takip etmenize olanak sağlıyor. Öte yandan akıllı saat veriyor yorgunluk durumunuzu analiz etme konusunda da oldukça gelişmiş özellikler içeriyor.

Uzun mesafe koşucusu (iki altın madalyası var) Eliud Kipchoge ile iş birliği içinde geliştirilen cihaz, TruSense sensörü içeriyor. Bu sayede kalp atış hızı, kandaki oksijen seviyesi, solunum hızı gibi veriler sunan sağlık takibi özellikleri daha hassas çalışıyor. Ayrıca EKG analizi, uyku ve stres durumunu izleme gibi özellikler içeriyor.

540 mAh batarya kapasitesine sahip olan akıllı saat, hafif kullanımda 14 güne, GPS etkinken 32 saate kadar pil ömrü sunuyor. Hem iOS hem Android cihazlarla uyumlu olarak çalışıyor. Ayrıca temassız ödeme yaparak alışveriş sürecini kolaylaştıran NFC desteği de mevcut.

Huawei Watch GT Runner 2'nin Fiyatı Ne Kadar?

Huawei Watch GT Runner 2 için 350 sterlin fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 20 bin 783 TL'ye denk geliyor. Cihazın yakında Türkiye'de de satışa sunulacağı öngörülüyor ancak vergi ve benzeri ek maliyetleri göz önünde bulunduracak olursak fiyatının bundan çok daha yüksek olması muhtemel görünüyor. Konuya ilişkin açıklamada bulunulmadığını, Türkiye fiyatının değişiklik gösterebileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Huawei Watch GT Runner 2'nin tanıtımla birlikte açıklığa kavuşan özelliklerine baktığımda ise beklentilerimi doğrudan karşılayan bir cihaz görüyorum. Her ne kadar spor odaklı bir model olarak öne çıksa da günlük kullanıma da oldukça uygun. Özellikle gün içinde hareket ediyorsanız sizin için daha da avantajlı bir cihaza dönüşebilir.