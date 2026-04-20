Huawei, Kulaklıklı Akıllı Saat Tanıttı! OLED Ekranı Var

Huawei, uzun bir zaman önce piyasaya sürdüğü kulaklıklı akıllı saatinin yeni modeli olan Watch Buds 2'nin tanıtımını gerçekleştirdi. Bununla birlikte akıllı saatin bütün özellikleri ve fiyatı açıklığa kavuştu. Hem kulaklık hem akıllı saat, günlük yaşamı oldukça kolaylaştıran özelliklerle beraber geliyor.

Huawei Watch Buds 2'nin Özellikleri Neler?

Ekran: 1.5 inç OLED, 466 x 466 çözünürlük, 3000 nit maksimum parlaklık, 2. Nesil Kunlun Glass koruma

Kasa Yapısı: Havacılık sınıfı titanyum alaşımı, 47 x 47 x 14.69 mm boyut, 54,5 gram ağırlık

Kulaklık Özellikleri: 4 gram ağırlık, aktif gürültü engelleme (ANC), şeffaflık modu

Sağlık Takibi: Uyku izleme, duygusal refah analizi, 7/24 HRV takibi, kalp ritim bozukluğu uyarısı, uyku apnesi tespiti, kan şekeri risk değerlendirmesi

Spor Modları: 90'dan fazla egzersiz modu

Pil Ömrü: Toplamda 3 güne kadar kullanım (Kulaklıklar ANC açıkken 3 saat, kapalıyken 4 saat müzik çalma).

Diğer Özellikler: NFC, BeiDou, GPS, GLONASS, Galileo

Huawei Watch Buds 2'nin Ekran Özellikleri Neler?

Yaklaşık 54,5 gram ağırlığa sahip olan Huawei Watch Buds 2, 1,5 inç ekran büyüklüğüne sahip. OLED ekran üzerinde 466 x 466 piksel çözünürlük, 3000 nit maksimum parlaklık sunuyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse kayışsız yaklaşık 66,5 gram ağırlığında olan bir önceki model Huawei Watch Buds, 1,43 inçlik AMOLED ekranla piyasaya sürülmüştü. Bu da Watch Buds 2'nin öncekine kıyasla hem daha büyük ekrana sahip hem daha hafif olduğunu gösteriyor.

Bu arada yeni akıllı saatin avantajlarından kısaca bahsetmek gerekirse büyük ekran, ekrandaki yazıları okumayı daha kolay hâle getirirken OLED ekran ise canlı görüntü ve derin siyahlar elde etmeyi kolaylaştırıyor. Öte yandan yüksek parlaklık değeri sayesinde ekranı yoğun gün ışığı altında bile net şekilde görmek mümkün hâle geliyor.

Huawei Watch Buds 2 ile Gelen Kulaklığın Özellikleri Neler?

Huawei Watch Buds 2 ile birlikte gelen kulaklık için cihazda bir yuva mevcut. Kullanılmadığı sırada bu yuvaya yerleştirerek kolay şekilde taşınabiliyor. Her iki kulaklık da yön fark etmeden istenen kulaklığa takılabiliyor. Şarj etmeniz gerektiğinde ise saatin içine yerleştirmeniz yeterli oluyor.

Her biri 4 gram ağırlığa sahip olan kulaklıklar, aktif gürültü engelleme özelliğine sahip. Bu sayede bulunduğunuz ortamda özellikle düşük frekanslı sesler otomatik olarak algılanıp bastırılıyor. Ayrıca şeffaf mod desteği de mevcut. Bu da aktif gürültü engellemenin tam aksi işlev görüyor. Yani gürültüyü engellemek yerine dışarıdan gelen sesi içeri alıyor. Bu arada mikrofonu da konuşma sırasında sesinizin karşı tarafa net şekilde iletilmesine olanak tanıyor.

Huawei Watch Buds 2'nin Pil Ömrü Ne Kadar?

410 mAh batarya kapasitesine sahip olan akıllı saat, toplamda üç güne kadar kullanım süresi sağlıyor. Kulaklıklar ise gürültü engelleme özelliği etkinken 3 saate kadar, kapalıyken 4 saate kadar müzik dinlemenizi mümkün kılıyor. İki cihazı da daha çok spor yaparken kullanacaksanız pil ömrünün pekâlâ yeterli olacağı söylenebilir.

Huawei Watch Buds 2'nin Sağlık ve Spor Özellikleri Neler?

Akıllı saat, sağlık tarafında oldukça önemli özelliklerle kullanıcıların karşısına çıkıyor. Cihaz, gece siz uyurken nefes alışverişinizi düzenli olarak takip ediyor. Böylece sizin farkında olmadığınız uyku apnesi gibi sorunları tespit edebiliyor. Eğer sabahları neden yorgun uyandığınızı merak ediyorsanız sebebini bulmanıza yardımcı olabilir.

Diğer yandan bu cihaz, kalp ritminin düzensiz olması durumunda da size uyarıda bulunuyor. Ciddi bir sağlık sorunu ortaya çıkmadan önce yolunda gitmeyen şeyleri tespit etmenizi mümkün kılan cihaz, hızlıca doktora danışmanızı sağlıyor. Öte yandan vücuttan gelen sinyalleri değerlendirerek şeker hastalığına karşı risk analizi de yapabiliyor. Bunlara ek olarak kalp atış hızını gün boyu takip ederek beklenmedik değişikliklerde sizi bilgilendiriyor.

Cihaz, sadece fiziksel değil, psikolojik açıdan da önemli özellikler sunuyor. Nabız ve vücut sıcaklığı gibi verileri dikkate alarak stres seviyesini belirleyen akıllı saat, olağandışı dereceye ulaşılması durumunda size nefes egzersizleri öneriyor. Bu arada 90'dan fazla spor modu da mevcut. Bu, pek çok spor dalına özel veriler elde etmenizi sağladığı anlamına geliyor. Böylece hedeflerinize kolay şekilde erişebiliyorsunuz.

Huawei Watch Buds 2'nin Fiyatı Ne Kadar?

Huawei Watch Buds 2'nin silikon kayışlı modeli için 3.488 yuan (22 bin 979 TL), titanyum kayışlı modeli için 3.988 yuan (26 bin 273 TL) fiyat etiketi belirlendi. Bu da akıllı saatin Türkiye'de 25 bin TL'den başlayan fiyatla satılabileceği anlamına geliyor. Elbette ki Huawei, yerel fiyatlandırma uygularsa yeni model de kullanıcılarla çok daha uygun fiyata buluşabilir.

Huawei Watch Buds 2 Türkiye'de Satılacak mı?

Huawei Watch Buds her ne kadar şu an stokta mevcut olmasa da Türkiye'de satışa sunulmuştu. Dolayısıyla bir süre sonra Watch Buds 2'nin de Türkiye'deki kullanıcılarla buluşturulması bekleniyor. Tabii ki konuya ilişkin henüz resmî açıklamada bulunulmadı. O yüzden planların değişiklik gösterme ihtimalini göz ardı etmemek gerek.

Editörün Yorumu

Huawei Watch Buds 2'nin 2'si 1 arada çözüm arayanlara hitap eden bir model olduğunu düşünüyorum. Yanınızda eğer sürekli kulaklık ve onun şarj kutusunu taşımaktan sıkıldıysanız bu akıllı saat size çok iyi gelebilir. Tabii, spor ve sağlık tarafındaki önemli özellikleri de unutmamak gerekiyor. Uyku sırasında sağlık takibi yaparak önemli sorunların önüne geçilmesine olanak sağlıyor. Özellikle uyku kalitesinin düşük olduğunu düşünen ve bunun nedenini öğrenmek isteyenler için ideal olduğu kanaatindeyim.