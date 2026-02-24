Telefona Gerek Bırakmayan Akıllı Saat Global Yolunda! Tarih Verildi

Xiaomi'nin ilk olarak Aralık 2025'te tanıttığı akıllı saati Watch 5 yakında global pazara gelecek. Marka, son yaptığı duyuru ile yeni akıllı saatinin global lansman tarihini açıklığa kavuşturdu. Şık bir tasarıma sahip olan cihazın küresel sürümünün tanıtımı, bu hafta sona ermeden önce gerçekleştirilecek.

Xiaomi Watch 5'in Global Lansmanı Ne Zaman Yapılacak?

Çinli teknoloji devi, Xiaomi Watch 5'in global lansmanının 28 Şubat 2026 tarihinde yapılacağını açıkladı. Bu tarihte akıllı saatin yanı sıra yeni Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra, Redmi Buds 8 Pro ve Xiaomi Pad 8'in de küresel versiyonlarının tanıtılması bekleniyor.

Xiaomi Watch 5'in Global Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Daha önce bir perakendeciden sızdırılan bilgilere göre Xiaomi Watch 5, 7.990 Çek Korunası (17 bin 27 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Mevcut vergilerle birlikte Türkiye fiyatının daha da yüksek olması bekleniyor ancak Xiaomi'nin yerel fiyatlandırma uygulaması dolayısıyla muhtemelen arada çok büyük bir fark olmayacak.

Xiaomi Watch 5'in Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 1,54 inç

1,54 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 480 × 480 piksel

480 × 480 piksel Ekran Yenileme Hızı: 60Hz

60Hz Ekran Parlaklığı: 1500 nit

1500 nit Ekran Piksel Yoğunluğu: 312 PPI

312 PPI Pil Ömrü: 6 gün normal kullanım, 18 gün güç tasarruf modu

6 gün normal kullanım, 18 gün güç tasarruf modu Batarya Kapasitesi: 930 mAh

930 mAh Bağlantı: eSIM ve NFC desteği

eSIM ve NFC desteği Spor Modları: 150'den fazla spor modu

150'den fazla spor modu Sağlık Özellikleri: Kalp atışı, kandaki oksijen seviyesi, stres, uyku takibi, uyku analizi

Xiaomi Watch 5'in küresel versiyonu, Çin sürümünden farklı olarak Wear OS ile birlikte gelecek. Henüz küresel sürümünün özellikleri netleşmese de Çin sürümü, 1,54 inç ekran büyüklüğüne sahip ve AMOLED ekran üzerinde 480 x 480 piksel çözünürlük, 60Hz yenileme hızı, 312 PPI piksel yoğunluğu ve 1500 nit maksimum parlaklık sunuyor.

Akıllı saat, 930 mAh batarya kapasitesine sahip. Standart kullanımda 6 gün, güç tasarrufu modunda 18 güne kadar pil ömrü sunuyor. 150'den fazla spor modu içeren cihaz, kalp atış hızı, kandaki oksijen seviyesi ve stres takibi gibi sağlık takibi özelliklerine sahip olacak. NFC ve eSIM desteği içerecek olan Xiaomi Watch 5 ayrıca uyku analizi sayesinde uyku düzenine yardımcı olacak.