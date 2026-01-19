Huawei'in Popüler Akıllı Saatine Hayat Kurtaran Özellik Geldi

Huawei Watch Ultimate 2, geçtiğimiz yılın sonuna doğru tanıtıldıktan sonra yeni bir güncelleme aldı. Aralık 2025'te HarmonyOS 6.0.0.156 sürümüne kavuşan cihazın kullanıcıları şimdi de HarmonyOS 6.0.0.209 sürümüne geçti. Bu güncelleme, hastalar için kritik öneme sahip sağlık özellikleri getiriyor.

Yeni Huawei Watch Ultimate 2 Güncellemesi Neler Sunuyor?

Huawei Watch Ultimate 2, HarmonyOS 6.0.0.209 sürümü ile beraber koroner kalp hastalığı için risk analizi yapabiliyor. Kullanıcılar, saatin 3-4 gün boyunca topladığı verilerle yaptığı risk değerlendirmesinden hareketle ortada bire sorun olup olmadığını öğrenebiliyor. Bu özellik doğrudan tıbbi yönlendirme amacı taşımıyor ancak şüpheli durumlarda çok geç olmada sağlık uzmanına başvurulmasına olanak tanıyor.

Güncelleme ile birlikte kullanıma sunulan yeni bir mod mevcut. Bu mod, tekerlekli sandalye kullanan kişiler için özel aktivite takibi sunuyor. Etkinlik ayarlarından etkinleştirilebilen bu modun yanı sıra bisiklet ve kayak özellikleri de güncellendi. Güncellemeyi alan kişiler artık bisiklet tipi seçme gibi çok önemli özelleştirmeler yaparak daha etkili veriler elde edebiliyor. Kayak ölçümlerinin de iyileştirildiğini belirtelim.

Akıllı saatin kullanıcılarına sunulan bir diğer dikkat çekici yenilik, uzaktan kamera kontrolü oldu. Android işletim sistemine sahip bir akıllı telefon kullanan kişiler artık telefon kameralarını doğrudan saat üzerinden kontrol etme imkânına sahip. Bu arada yeni güncelleme, ilk etapta Çin'deki kullanıcılara sunuldu. Diğer bölgelere ise ilerleyen haftalarda gelmesi muhtemel.

Huawei Watch Ultimate 2 Özellikleri

1.5 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Huawei Watch Ultimate 2, AMOLED ekran üzerinde 466 x 466 piksel çözünürlük, 310 PPI piksel yoğunluğu ve 3500 nit maksimum parlaklık sunuyor. Cihaz, kalp ritmi bozukluklarını belirlemeye yardımcı olan EKG özelliği mevcut. Ayrıca yürüyüş ve benzeri aktiviteler sırasında basınç değişimlerini ölçerek rakımı tespit edebiliyor.

Watch Ultimate 2, vücut sıcaklığındaki değişimleri takip ediyor, olası bir hastalığın belirtilerini erkenden ortaya çıkarabiliyor. Kalp atış hızını sürekli olarak takip eden cihaz, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 ve NFC desteği de sunuyor. Akıllı saat, biri sol, diğer ikisi sağ tarafta olmak üzere üç fiziksel düğme ile geliyor.