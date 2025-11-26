AMOLED Ekranlı Akıllı Saat Tanıtıldı! Yeni Sağlık Asistanınız Olacak

Huawei Watch Ultimate 2 tanıtıldı. Kendine hayran bırakan bir tasarımla birlikte gelen akıllı saat, gelişmiş sağlık özellikleri sayesinde yeni sağlık asistanınız olmaya en uygun adaylardan biri olarak öne çıkıyor. Kullanıcılar, cihazı sunduğu kapsamlı veriler dolayısıyla günün her anında yanında bulundurmak isteyecek gibi görünüyor.

Huawei Watch Ultimate 2 Özellikleri

Huawei MatePad Edge ile beraber tanıtılan Huawei Watch Ultimate 2, 1.5 inç ekran büyüklüğüne sahip. AMOLED ekran üzerinde 466 x 466 piksel çözünürlük, 310 PPI piksel yoğunluğu ve 3500 nit maksimum parlaklık sunuyor. Yüksek parlaklık seviyesi, cihazı yoğun gün ışığında net bir şekilde görmenize olanak tanıyor.

Cihazda Kirin W80 işlemcisi mevcut. HarmonyOS 6.0 işletim sistemini kullanan cihaz, Android 9.0 ve üstü, iOS 13.0 ve üstü, HarmonyOS 2.0 ve üstü cihazlarda kullanılabiliyor. Huawei tarafından özel olarak geliştirilen işlemci, daha iyi performans ve verimlilik elde etmeye imkân tanırken çoklu platform desteği ise akılıl saatin yaygın olarak kullanılan cihazlarla uyumlu olmasını sağlıyor.

Yeni saat, sağlık ve spor takibi için geniş bir özellik yelpazesi sunuyor. İster egzersiz yapıyor ister dinleniyor olun, cihaz kalp atış hızınızı sürekli olarak takip ediyor. Bu düzenli takip özelliği sayesinde anormal kalp ritimlerini tespit etmekte kritik bir rol oynuyor.

Akıllı saatte kalp ritmi bozukluklarını belirlemek için EKG özelliği bulunuyor. Böylece hastalar erkenden harekete geçme olanağı elde ederek uzmanların gözetiminde doğru yönlendirilebiliyor. Cihaz, yürüyüş ve benzeri aktivitelerde basınç değişimlerini ölçerek rakımı doğru bir şekilde tespit edebiliyor. Öte yandan 150 metreye kadar dalış derinliğini ve süresini doğru bir şekilde takip ederek hayati öneme sahip veriler sunuyor.

Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 ve NFC desteği sunan saat, birisi sol tarafta, diğer ikisi ise sağ tarafta olmak üzere üç fiziksel düğme ile geliyor. Saat ayrıca vücut sıcaklığındaki değişimleri takip ediyor, olası bir hastalığın erken belirtilerini ortaya çıkarabiliyor.

Huawei Watch Ultimate 2 Fiyatı

Siyah ve mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile beraber geliyor. Siyah versiyonu için 7499 yuan (44 bin 827 TL), mavi versiyonu içinse 6499 yuan (38 bin 849 TL) fiyat etiketi belirlendi. Siyah modelin 48,5 mm x 48,5 mm x 12,9 mm, mavi modelin 47,8 mm x 47,8 mm x 12,9 mm boyutlarında olduğunu da belirtelim.