1 Dakikada Sağlık Özeti Veren Akıllı Saate Yeni Renk Seçeneği Geldi

Huawei, Ocak 2026'nın sonunda gelişmiş özelliklere sahip akıllı sati Watch Ultimate 2'yi Türkiye'ye getirmişti. Şimdiye kadar sadece iki farklı renk seçeneği ile sunulan cihaz için geçtiğimiz haftalardaysa bir renk seçeneğini daha duyurmuştu. Şirket, şimdi de akıllı saatin doğayla daha uyumlu olmasını sağlayan renk seçeneğini Türkiye'deki kullanıcıların beğenisine sundu.

Huawei Watch Ultimate 2'nin Yeni Renk Seçeneği Türkiye'de

Huawei Watch Ultimate 2'nin yeşil renk seçeneğini Türkiye'de satışa sundu. Yeni renk seçeneği ile birlikte diğer seçeneklerde mevcut olmayan "Bluetooth & eSIM" versiyonu da erişime açıldı. Standart Bluetooth sürümü, diğer modeller gibi 39 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Yani fiyatta bir değişiklik söz konusu değil ancak Bluetooth ve eSIM desteği sağlayan diğer sürüm için 63 bin 999 TL fiyat etiketi belirlendi.

Huawei Watch Ultimate 2'nin Özellikleri Neler?

Ekran Büyüklüğü: 1,5 inç

1,5 inç Ekran Teknolojisi: LTPO 2.0 AMOLED

LTPO 2.0 AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 466 x 466 piksel

466 x 466 piksel Ekran Parlaklığı: 3500 nit maksimum parlaklık

3500 nit maksimum parlaklık Piksel Yoğunluğu: 310 PPI

310 PPI Dayanıklılık Sertifikaları: IP68 ve IP69 sertifikaları

IP68 ve IP69 sertifikaları Bağlantı: NFC desteği

NFC desteği Sağlık Takibi: EKG analizi, stres seviyesi, kanda oksijen (SpO2) ve uyku düzeni takibi

EKG analizi, stres seviyesi, kanda oksijen (SpO2) ve uyku düzeni takibi Hızlı Sağlık Raporu: X-TAP özelliği ile 60 saniyede kapsamlı sağlık analizi

X-TAP özelliği ile 60 saniyede kapsamlı sağlık analizi Mod Bazlı Pil Ömrü: Golf modunda 24 saat, keşif modunda 40 saat

Golf modunda 24 saat, keşif modunda 40 saat Günlük Pil Ömrü: Hafif kullanımda 11 gün, standart kullanımda 6 gün, AOD aktifken 4 gün

Hafif kullanımda 11 gün, standart kullanımda 6 gün, AOD aktifken 4 gün Mesajlaşma: Su altı mesajlaşma için hazır metin ve emoji desteği (karada test edilebilir)

Su altı mesajlaşma için hazır metin ve emoji desteği (karada test edilebilir) Su Altı İletişimi: Sonar tabanlı teknoloji, 30 metre mesafeye kadar veri iletimi

Sonar tabanlı teknoloji, 30 metre mesafeye kadar veri iletimi Dalış Modları: Teknik, serbest, tüplü ve hobi amaçlı özelleştirilebilir dalış modları

Teknik, serbest, tüplü ve hobi amaçlı özelleştirilebilir dalış modları Dalış Kapasitesi: 150 metreye kadar dalış imkânı

150 metreye kadar dalış imkânı Ağırlık: 80,5 gram (kayış hariç)

Huawei Watch Ultimate 2, Suya Dayanıklı mı?

Suya dayanıklılık, Watch Ultimate 2 modelinin öne çıkan özelliklerinin başında geliyor. Cihaz, IP68 ve IP69 sertifikasına sahip ve 150 metreye kadar dalış imkânı sağlıyor. Standart akıllı saatlerde genellikle en fazla 50 metreye kadar derinliklere dayanıklılık görürüz. Bu açıdan bakıldığında akıllı saatin pek çok rakibine göre önemli bir avantaj sunduğunu söylemek mümkün.

Huawei Watch Ultimate 2'nin Ekran Özellikleri Neler?

Akıllı saat, 1,5 inç ekran büyüklüğüne sahip. LTPO 2.0 AMOLED üzerinde 466 x 466 piksel çözünürlük, 3500 nit maksimum parlaklık ve 310 PPI piksel yoğunuluğu sunuyor. Yüksek piksel yoğunluğu sayesinde yazılar daha okunabilir hâle gelirken yüksek parlaklık seviyesi ise yoğun gün ışığı altında bile ekranı sorunsuz görmenize olanak sağlıyor.

Huawei Watch Ultimate 2'nin Sağlık Özellikleri Neler?

Cihazda kandaki oksijen seviyesi, stres seviyesi ve uyku düzeni gibi temel sağlık özellikleri mevcut. Buna ek olarak EKG analizi gibi özelliklerden de yararlanabiliyorsunuz. Ayrıca X-TAP özelliği sayesinde 60 saniyede kapsamlı bir sağlık raporu elde edebiliyorsunuz. Böylece neredeyse hiç zaman kaybetmeden sağlığınızın ne durumda olduğuna hızlıca bakış atabiliyorsunuz.

Huawei Watch Ultimate 2'nin Şarjı Ne Kadar Süre Gidiyor?

Huawei Watch Ultimate 2'yi eğer günlük kullanımlar için tercih ederseniz size hafif kullanımda 11 gün, standart kullanımda 6 gün pil ömrü sağlıyor. AOD (Her Zaman Açık Ekran) etkinleştirildiğindeyse bu süre 4 güne düşebiliyor. Öte yandan golf modunda 24 saat, keşif modunda ise 40 saat pil ömrü elde edilebiliyor.

Huawei Watch Ultimate 2'de Dalış Modları Var mı?

Akıllı saatte teknik, serbest, tüplü ve hobi amaçlı dalışlar dahil olmak üzere çeşitli dalış modları ile ayarları dilediğiniz gibi özelleştirebilmeniz mümkün. Öte yandan cihaz, Sonar tabanlı su altı iletişim teknolojisi de destekliyor. 30 metre mesafeye kadar veri iletim imkânı sunan cihaz, su altı mesajlaşmaları için karada test yapmanızı mümkün kılıyor.

Huawei Watch Ultimate 2, eSIM Desteği Sunuyor mu?

Huawei Watch Ultimate 2'nin mavi ve siyah renk seçeneklerinde eSIM desteği şimdilik mevcut görünmüyor ancak yeni eklenen yeşil renk seçeneğinde eSIM versiyonu tercih etmek mümkün. Bu özellik, telefon taşımanıza gerek kalmadan arama yapmanıza, bildirimlere bakmanıza ve çok daha fazlasına imkân sağlıyor.

Huawei Watch Ultimate 2'nin Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Bluetooth: 39 bin 999 TL

39 bin 999 TL Bluetooth + eSIM (Sadece yeşil renk seçeneğinde mevcut): 63 bin 999 TL

Editörün Yorumu

Huawei Watch Ultimate 2 muhtemelen şimdiye kadarki en iyi akıllı saat tasarımlarından birine sahip. Siyah renk seçeneğinin tam olarak bana hitap ettiğini söyleyemem ancak mavi ve yeni yeşil renk seçeneğini bir hayli beğendiğimi belirtmem gerekiyor. Üçüncü renk seçeneğinin özellikle de doğa ile yakından ilgilenenlerin dikkatini çekeceğini düşünüyorum.