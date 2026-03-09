Arama Yapılabilen Akıllı Saat Geliyor! Tarih Belli Oldu

OPPO, kısa bir süre önce yeni akıllı saati Watch X3'ü duyurdu. Bunun için bir video paylaşan marka, cihazın neler sunacağına dair ilk ipuçlarını sağlamıştı. Şimdi ise akıllı saatin tanıtım tarihini paylaştı. Bununla birlikte bazı görüntülere de yer verilerek saatin nasıl bir tasarıma sahip olacağı gözler önüne serildi.

OPPO Watch X3 Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO Watch X3'ün 17 Mart 2026 tarihinde tanıtılacağı açıklandı. Marka henüz küresel lansman olup olmayacağını açık bir şekilde belirtmedi ancak OPPO'nun tanıtım görselleri, belirtilen tarihte Watch X3'ün küresel lansmanının yapılacağına işaret ediyor. Bununla birlikte cihazın bütün özellikleri ve fiyatı netlik kazanacak.

OPPO Watch X3'ün Özellikleri Nasıl Olacak?

RAM: 2 GB

2 GB Depolama: 32 GB

32 GB Renk Seçenekleri: Siyah, gümüş, titanyum, turuncu

Siyah, gümüş, titanyum, turuncu Batarya Kapasitesi: 632 mAh

632 mAh Ağırlık: Watch X2'ye göre yüzde 16 daha hafif

Watch X2'ye göre yüzde 16 daha hafif Kalınlık: Watch X2'ye göre yüzde 6,4 daha ince

Watch X2'ye göre yüzde 6,4 daha ince eSIM Desteği: Mevcut

OPPO Watch X3'ün Ağırlığı Nasıl Olacak?

Markanın paylaştığı bilgilere göre bir önceki model olan Watch X2'ye göre yüzde 16 daha hafif, yüzde 6,4 daha ince olacak. Watch X2'nin ağırlığı 49,7 gramken kalınlığı ise 11,8 mm şeklindeydi. Dolayısıyla yeni akıllı saatin ideal bir ağırlığa ve nispeten ince denebilecek bir yapıya sahip olacağını söylemek mümkün.

OPPO Watch X3'te Kaç GB RAM ve Depolama Olacak?

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre akıllı saat, 2 GB RAM ve 32 GB depolama alanı sunacak. RAM kapasitesi hem günlük kullanımlar hem spor amaçlı kullanım açısından beklentileri karşılamak için yeterli seviyede görünüyor. Depolama alanı ise müzik ve çeşitli uygulamalar barındırmak için yeterli olabilir. Elbette ki bunun bir kısmı sistem dosyalarına ayrılacak, bunu da göz önünde bulundurmakta fayda var.

OPPO Watch X3'te eSIM Desteği Var mı?

OPPO watch X3, eSIM desteği sunacak. Bu özellik, akıllı telefonunuzu sürekli olarak yanınızda taşıma zorunluluğunuzu da ortadan kaldıracak. İster arkadaşlarınız ister aile üyeleriniz ile doğrudan akıllı saat üzerinden konuşmanız mümkün olacak. Ayrıca bildirimler alıp son gelişmelerden de haberdar olabileceksiniz ki bunun en büyük avantajı beklenmedik durumlarda görülecektir.

OPPO Watch X3'ün Şarjı Ne Kadar Süre Gidecek?

Cihazın 632 mAh batarya kapasitesine sahip olacağı iddia edildi. Bu da standart kullanımda yaklaşık olarak beş gün gibi ideal bir pil ömrüne işaret ediyor. Güç tasarrufu modu etkinleştirildiğinde bu sürenin 15-16 günü bulması muhtemel ancak pil ömrünü belirleyen tek faktör batarya kapasitesi olmadığı için nihai pil oranının değişiklik gösterebileceğini göz ardı etmemek gerekiyor.

OPPO Watch X3, Türkiye'de Satılacak mı?

Oppo Watch X3'ün Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ile ilgili resmî bir açıklama yapılmadı fakat Watch X serisinin şu an Türkiye'de satılmadığını göz önünde bulunduracak olursak Watch X3'ün de Türkiye'ye gelmesinin en azından şimdilik mümkün görünmediğini söyleyebiliriz. Elbette ki planlarda bir değişiklik olursa Watch X3 tıpkı OPPO'nun uygun fiyatlı Watch Free modeli gibi Türkiye'deki kullanıcılarla buluşabilir.

Editörün Yorumu

OPPO, şimdiye kadar akıllı saatine ilişkin çok az detay paylaşsa da gerek görüntüler gerek kullanıcılara verilen ipuçları gerekse de sızıntılar, akıllı saatin bana oldukça işlevsel olacağını düşündürüyor. Bu geniş özellik yelpazesi sayesinde cihazın çok geniş kitlelere hitap edeceğine kesin gözüyle bakıyorum.