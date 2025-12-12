12 Günlük Pil Ömrü Sunan Akıllı Saat Tanıtıldı! Özel Spor Modları Var

Lyne Originals, Lancer 19 Pro isimli akıllı saatini tanıttı. Bu ürünle birlikte akıllı saat yelpazesini daha da genişleten markanın teknoloji tutkunlarına sunacağı artık daha çok seçeneği bulunuyor. Bu yeni cihaz ise özellikle sağlık ve fitness gibi konularda sunduğu işlevsellik ile dikkatleri üzerinde topluyor.

Lyne Lancer 19 Pro Özellikleri

Ekran Boyutu : 2.01 inç

: 2.01 inç Bağlantı : Bluetooth 5.3

: Bluetooth 5.3 Batarya : 210 mAh (3-4 gün aktif, 12 gün bekleme süresi)

: 210 mAh (3-4 gün aktif, 12 gün bekleme süresi) Sağlık Takibi : Kalp atış hızı, kandaki oksijen (SpO2)

: Kalp atış hızı, kandaki oksijen (SpO2) Spor ve Aktivite : Özel spor modları (Yürüyüş, koşu, bisiklet vb.), adım takibi

: Özel spor modları (Yürüyüş, koşu, bisiklet vb.), adım takibi Uyumluluk : iOS 12.0+ ve Android 9.0+

: iOS 12.0+ ve Android 9.0+ Dayanıklılık: IPX4

Lyne Lancer 19 Pro, 2.01 inçlik ekranla birlikte geliyor. Bu geniş ekran, gelen bildirimleri kolay bir şekilde okumanıza, gün boyunca yaptığınız aktivitelere göre kaydedilen verilere hızlıca göz atmanıza ve sağlık verilerini kapsamlı olarak görmenize yardımcı oluyor. Menüler arasında gezinme de dahil olmak üzere birçok işlemi çok kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz.

Yeni akıllı saat, Bluetooth 5.3 desteği sunuyor. Akıllı saat üzerinden doğrudan arama da yapabiliyorsunuz. Böylece telefonunuz cebindeyken bile yakın çevreniz ve iş arkadaşlarınızla iletişimde kalmaya devam edebiliyorsunuz. Dahası, bu aramaların kaydedilmesine imkân tanıyan bir kayıt özelliği de mevcut. Bu özellik, önemli konuşmalara daha sonra tekrar dönülmesi gibi gerekliliklerde büyük rol oynuyor.

Cihaz, kullanıcıların sağlık durumunu son derece ayrıntılı bir şekilde takip etmesine imkân tanıyan sensörlerle donatıldı. Kalp atışı hızı sensörü sayesinde gün boyunca kalp ritmini düzenli olarak takip edebiliyor. Öte yandan sağlığınız açısından mutlaka göz önünde bulundurmanız gereken kandaki oksijen seviyesini de ölçebiliyor.

Lancer 19 Pro, fitness tarafında ise ihtiyacınız olan hemen hemen her veriyi size sunuyor. Adım takibi gibi özelliklerin yanı sıra yürüyüş, koşu ve bisiklet gibi farklı egzersiz türleri için özel olarak geliştirilen çok çeşitli spor modu seçeneği sunuyor. Bu özellikler sayesinde sağlığınız için belirlediğiniz hedeflere kolaylıkla ulaşabiliyorsunuz.

Bu akıllı saat, 210 mAh batarya kapasitesine sahip. Aktif bir şekilde kullanıldığında 3-4 gün kullanım süresi sunuyor. Boşta dururken ise şarjı 12 gün gibi oldukça uzun bir süre boyunca gidiyor. Bu kayışlar, saati takıp çıkarmayı son derece kolaylaştırıyor. Gün içinde yapılan zorlu aktivitelerde bile saat sabit bir şekilde durmaya devam ediyor.

Lyne Lancer 19 Pro Fiyatı

Lyne Lancer 19 Pro için 1.299 rupi (613 TL) fiyat etiketi belirlendi. iOS 12.0+ ve Android 9.0+ ile uyumlu olarak çalışan cihaz, IPX4 sertifikasına sahip. Bu, ter ve su sıçramalarına karşı belirli bir dereceye kadar dayanıklılığa sahip olduğu anlamına geliyor.