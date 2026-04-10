Her Anı Ölümsüzleştirecek Akıllı Gözlük Geliyor! Çeviri Yapabilecek

Huawei, uzun bir süredir yeni bir akıllı gözlük üzerinde çalışıyor. Şirketin üst düzey yöneticilerinden He Gang, şimdi de bu gözlük ile çekilen bir fotoğrafı paylaşarak cihazın tanıtımının ne zaman gerçekleştirileceğini açıklığa kavuşturdu. Görünüşe bakılırsa yapay zeka destekli yeni model için çok az bir süre daha beklemek gerekiyor.

Huawei'in Yeni Akıllı Gözlüğü Ne Zaman Tanıtılacak?

He Gang tarafından paylaşılan bilgilere göre Huawei'in yeni akıllı gözlüğü, 21 Nisan 2026 tarihinde tanıtılacak. Bununla birlikte cihazın kullanıcılara tam olarak neler sunduğu netlik kazanacak. Ayrıca fiyat ve benzeri şimdilik büyük soru işareti olarak kalan detayların da açıklığa kavuşması bekleniyor.

Huawei'in Yeni Akıllı Gözlüğü Neler Sunacak?

Huawei tarafından geliştirilen akıllı gözlük, kameraya sahip olacak. Gözlük karşınızda ne varsa onun fotoğrafını ya da videosunu çekmenize imkân sağlayacak. Bu, telefon tutma ve benzeri gereksinimleri ortadan kaldırıp kollarınızı istediğiniz gibi hareket ettirebileceğiniz anlamına geliyor. Özellikle vlog çeken içerik üreticilerine büyük kolaylık sağlayacağı aşikâr.

Kameranın çözünürlüğü henüz belli değil ancak tanıtımla birlikte bunlar da açıklığa kavuşturulacaktır. Bu arada sadece kamerası ile değil, yapay zeka destekli özellikleriyle de dikkatleri üzerinde toplayacak bir model olacak. Bunların başında ise gerçek zamanlı çeviri özelliği gelecek. Telefonunuzu cebinizden bile çıkarmadan karşı taraf ile yabancı dil bariyeri olmadan iletişim kurabileceksiniz.

Cihaz ayrıca bir yapay zeka asistanı içerecek. Bu, yol bulma, yazıları okuma ve daha birçok konuda size yardımcı olacak. Öte yandan akıllı gözlük, bu özelliklerin yoğun şekilde kullanılabilmesi için üç adet lityum pille birlikte sunulacak. Bunun da akıllı gözlüğü yaklaşık 11 saat gibi uzun bir süre boyunca hiçbir kesinti olmadan kullanmamıza olanak tanıyacağı iddia ediliyor.

Huawei'in Yeni Akıllı Gözlüğü Rahat Hissettirecek mi?

Akıllı gözlükler genellikle gereksiz ağırlık oluşturma gibi nedenlerle kullanılmak istenmiyor ancak Huawei tarafından geliştirilen bu gözlük, sadece 30 gram ağırlığında olacak. Cihazın kamera, işlemci ve dahasını içereceğini göz önünde bulundurduğumuzda bunun inanılmaz hafif olduğunu söyleyebiliriz. Bu hafiflik sayesinde sıradan bir gözlük takılmış gibi hissiyat elde edilecek ve genel olarak rahat bir deneyime sahip olunacak.

Huawei'in Yeni Akıllı Gözlüğü Hangi Renk Seçenekleri ile Sunulacak?

Cihaz gümüş, gri ve siyah olmak üzere temelde üç farklı renk seçeneği ile piyasaya sürülecek. Renk seçeneklerine bakılacak olursa bu modelin hemen hemen her tarza hitap edeceğini söylemek mümkün. Diğer yandan akıllı gözlük, markanın kendi işletim sistemi ile gelecek. Bu da cihazın şirketin diğer telefonları, tabletleri ve PC'leri ile sorunsuz şekilde çalışmasını mümkün kılacak.

Huawei'in Yeni Akıllı Gözlüğü Türkiye'de Satılacak mı?

Huawei tarafından geliştirilen yeni yapay zeka destekli akıllı gözlüğün Türkiye'de satışa sunulup sunulmadığı ile ilgili şimdiye kadar herhangi bir açıklamada bulunulmadı ancak Huawei, giyilebilir cihazlar konusunda Türkiye'ye de öncelik veren bir marka. Dolayısıyla yeni cihazın lansmandan bir süre sonra Türkiye'ye sınırlı sayıda da olsa getirilmesi bekleniyor.

Editörün Yorumu

Huawei tarafından geliştirilen akıllı gözlük ile çekildiği belirtilen fotoğrafı oldukça dikkat çekici buldum. Öte yandan yapay zeka destekli özellikleri de bir hayli dikkatimi çekti. Özellikle içerik üreticileri arasında favori modellerden birine dönüşeceği kanaatindeyim. Eğer Türkiye'de de satılırsa epey ilgi görebilir.