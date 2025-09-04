Milyon Dolarlara Gerek Yok: Yapay Zeka ile Kendi GTA'nızı Yapabileceksiniz

Daha önce hiç GTA benzeri bir dünya tasarlamak istediniz mi? Grand Theft Auto serisinin devasa büyüklükteki haritalarını hazırlamak için büyük bir ekip çalışıyor ve tahmin edebileceğiniz gibi bunun oldukça yüksek bir maliyeti var.

Tencent tarafından geliştirilen bu yeni yapay zeka modeli, tüm bu teknik gereksinimleri ve maliyetleri ortadan kaldırarak kendi GTA benzeri 3 boyutlu dünyanızı ücretsiz olarak tasarlamanıza olanak tanıyor. Üstelik mevcut birçok yapay zeka aracının aksine nesnelerin yerinin değişmesi gibi tuhaflıklara yer vermiyor.

HunyuanWorld-Voyager ile Bir Fotoğrafı 3D Video Yapabilirsiniz

Tencent, Temmuz ayında HunyuanWorld 1.0 isimli bir model piyasaya sürmüştü. Bu modelin üzerine inşa edilen daha gelişmiş Voyager modeli ise sadece bir fotoğraf kullanarak 3 boyutlu video oluşturmanıza olanak tanıyor. Bu model sayesinde GTA oyunlarındaki gibi açık dünyalar oluşturabilirsiniz.

Şu anda bunu yapmanızı sağlayan zaten çeşitli araçlar mevcut ancak Voyager, diğerlerinden farklı olarak nesnenin bir kareden başka bir kareye geçerken alakasız bir konuma geçmemesini sağlıyor. Bu da gerçeklik hissiyatını üst seviyeye çıkarıyor ve kullanıcılara hem görsel açıdan çekici hem de keşfedilebilir bir dünya sunuyor.

HunyuanWorld-Voyager Nasıl Çalışıyor?

Aslında HunyuanWorld-Voyager'ın çalışma mantığı oldukça basit. Kullanıcı, sisteme bir fotoğraf yüklüyor ve bu 3 boyutlu ortamın başlangıç noktası oluyor. Daha sonra fotoğrafı yükleyen kullanıcı, arayüzü kullanarak kamera hareketlerini istediği gibi belirliyor. Bu da GTA 5 benzeri keşfedilebilir bir dünya sağlıyor.

Voyager modelinin eğitiminde Unreal Engine ile oluşturulan sahneler dâhil 100 binden fazla görüntü kullanıldı. Bu eğitim verileri sayesinde model, kameraların 3 boyutlu videolarda hareket etme şeklini taklit etme yeteneği kazandı.

Hâlihazırda birçok yapay zeka video üreticisi, mekânsal tutarlılığa sahip değil. Hareketli nesnelerin konumu sürekli olarak değişiklik gösterebiliyor. Voyager, bu modellerden farklı olarak tutarlılığa odaklanıyor. Her yeni kareyi 3D noktalara dönüştürüyor ve bunları bir sonraki karenin referans olarak alması için yeniden 2D'ye yansıtıyor.