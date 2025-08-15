Hurda Teşviki Ne Zaman Gelecek? ÖTV İndiriminde Son Durum!

ÖTV zammı sonrası gündeme gelen hurda teşviki ile birlikte pek çok tüketici sıfır otomobil satın almak için uygun anı kollamaya başladı. Bu kapsamda özellikle 20 yaş ve üzeri otomobil sahibi tüketiciler hurda teşviki konusunun Meclis'ten geçmesini bekliyor. Peki hurda teşviki konusunda son durum ne? İşte konuyla ilgili detaylar...

ÖTV İndirimi ve Hurda Teşviki 2025: 20 Yaş Üzeri Araçlar İçin Meclis Gündeminde Mi?

Otomobil sahiplerinin gündeminde ÖTV indirimi ve hurda teşviki konuları yeniden yer almaya başladı. Özellikle 20 yaş ve üzerindeki araç sahipleri araçlarını hurdaya ayırmaları halinde yeni araç alımında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi ya da muafiyeti uygulanıp uygulanmayacağını merak ediyor. Konuyla ilgili teklif Meclis'e sunuldu. Ancak henüz net bir dönüş sağlanmadı.

Türkiye’de en son 2019 yılında uygulanan hurda teşviki 16 yaş ve üzerindeki otomobil, minibüs, panelvan, kamyonet, otobüs ve kamyonları kapsıyordu. O dönemde hurdaya ayrılan araçların yerine satın alınan ve ÖTV matrahı belirli limitler içinde kalan araçlarda 12 bin TL ile 15 bin TL arasında ÖTV indirimi sağlanmıştı. Ancak bu uygulamada ÖTV tamamen kaldırılmamış yalnızca indirim yapılmıştı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) resmi internet sitesinde yapılan kontrollerde şu an için 20 yaş üzeri araçlar için ÖTV muafiyeti veya hurda teşvikine yönelik yeni bir yasa teklifinin listelenmediği görülüyor. Geçmişte benzer teklifler Meclis’e gelse de çoğu komisyon aşamasında kabul edilmeden kaldırılmıştı.

Ancak buna rağmen sosyal medya kanalları üzerinden konuyla ilgili çeşitli açıklamalar yapılıyor. ÖTV indirimi ve hurda teşviki hakkında sıkça dolaşan bu bilgiler resmi kaynaklarca doğrulanmadığı sürece bağlayıcı değil. Bu nedenle araç alım-satım veya hurda işlemlerinde acele edilmemesi resmi açıklamaların ve Meclis kararlarının beklenmesi öneriliyor.

Peki siz bu konuyla alakalı ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın...