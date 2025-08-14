Çok Beklendi: JAECOO 7 Türkiye’ye Özel Güncelleme Aldı!

JAECOO, Türkiye pazarında satışta olanJAECOO 7 modeli için yeni bir yazılım güncellemesi yayımladı. Bu güncelleme ile birlikte sürüş deneyimini ve araç içi kullanım kolaylığını artırmaya yönelik beş farklı geliştirme araçlara entegre edilecek. İşte JAECOO 7 yazılım güncellemesi ve detayları...

JAECOO 7’ye Türkiye’ye Özel Yazılım Güncellemesi: Türkçe Sesli Komut ve 5 İyileştirme!

Yeni yazılım sürümü ile JAECOO 7 Türkçe sesli komut desteğine kavuştu. Sürücüler, dil ayarını değiştirmeden “cam tavanı aç” gibi basit komutlarla araç fonksiyonlarını kontrol edebiliyor. Bu özellik konuşma tanıma doğruluğunu ve yanıt hızını artıracak şekilde optimize edildi.

Bağlantı tarafında ise Bluetooth, Android Auto ve Apple CarPlay entegrasyonlarında kararlılık ve hız iyileştirmeleri yapıldı. Araçta bulunan Sony ses sistemi daha net ve dengeli ses sunacak şekilde güncellendi. Koltuk hafıza modülü, birden üç profile çıkarılarak birden fazla sürücünün ayarlarını saklayabilmesine imkân tanındı.

Ayrıca 540 derece görüntüleme sistemi, rota optimizasyonu ve trafik tepkilerinde geliştirmeler aldı. Güncellemenin özellikle Türkçe sesli komut özelliği ile yerel kullanıcıların kullanım alışkanlıklarına hitap etmesi hedefleniyor. Bu iyileştirmeler Türkiye’deki mevcut JAECOO 7 sahiplerine ücretsiz olarak sunuluyor.

7 Yazılım Güncellemesi Nasıl Yapılır?

Araç Menüsüne Girin : Aracın multimedya ekranını açın ve “Ayarlar” veya “Sistem” menüsüne giriş yapın.

: Aracın multimedya ekranını açın ve “Ayarlar” veya “Sistem” menüsüne giriş yapın. Güncelleme Seçeneğini Bulun : Menüde “Yazılım Güncellemesi” veya “Güncellemeler” bölümünü seçin.

: Menüde “Yazılım Güncellemesi” veya “Güncellemeler” bölümünü seçin. İnternet Bağlantısını Kontrol Edin : Güncelleme için araç Wi-Fi ağına bağlanmalı veya mobil veri bağlantısı kullanılmalı.

: Güncelleme için araç Wi-Fi ağına bağlanmalı veya mobil veri bağlantısı kullanılmalı. Güncellemeleri Kontrol Et: “Güncellemeleri Kontrol Et” butonuna basarak mevcut güncelleme olup olmadığını kontrol edin.

“Güncellemeleri Kontrol Et” butonuna basarak mevcut güncelleme olup olmadığını kontrol edin. Güncellemeyi İndirin: Yeni sürüm tespit edilirse ekrandaki “İndir” seçeneğini kullanarak dosyaları indirin.

Yeni sürüm tespit edilirse ekrandaki “İndir” seçeneğini kullanarak dosyaları indirin. Kurulumu Başlatın : İndirme tamamlandıktan sonra “Kur” veya “Yükle” seçeneğine tıklayın. Kurulum sırasında aracın çalışır durumda olmaması gerekir.

: İndirme tamamlandıktan sonra “Kur” veya “Yükle” seçeneğine tıklayın. Kurulum sırasında aracın çalışır durumda olmaması gerekir. Güncellemeyi Tamamlayın: Kurulum bitince sistem otomatik olarak yeniden başlar ve yeni özellikler aktif olur. Güncellemenin yüklendiğini “Sürüm Bilgisi” menüsünden kontrol edin ve yeni özelliklerin çalıştığını test edin.

JAECOO 7 Türkçe Sesli Komut Nasıl Aktif Edilir?