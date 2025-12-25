A101 Çok Ucuz Android Telefonlar Satıyor! 8 GB RAM ve Dahası
A101'de Redmi 15C, Realme C75 ve Realme C65 dahil olmak üzere birçok Android telefon satılıyor. Ayrıca akıllı televizyon ve akıllı kamera da satışa sunuldu.
A101'de bu hafta ucuz Android telefonlar satılıyor. Bunlar arasında Redmi 15C, Raelme C75, Redmi Note 60, Realme C65 ve Realme C61 bulunuyor. A101 marketlerde ayrıca akıllı araç kamerası, Xiaomi Wi-Fi güçlendirici, Xiaomi C302 akıllı kamera ve Dijitsu 85 inç QLED Google TV de satılıyor.
A101'de Satılan Android Telefonların Fiyatı
A101'de 25 Aralık itibarıyla Redmi 15C'nin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 9 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. 6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, 720 x 1600 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Gücünü sekiz çekirdekli MediaTek Helio G81-Ultra işlemcisinden alan telefonda 6.000 mAh batarya ve 33W hızlı şarj mevcut.
Realme C75'nin 8 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü 12 bin 299 TL'ye satılıyor. 6,72 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, 90Hz yenileme hızı ve 1080 x 2400 piksel çözünürlük sunuyor. 5.828 mAh batarya kapasitesine sahip cihaz, 45W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Telefon gücünü MediaTek Helio G92 Max işlemcisinden alıyor.
Realme C65'nin 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümğü 7 bin 499 TL fiyat etiketiyle satılıyor. 6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, 90Hz yenileme hızı ve 720 x 1604 piksel çözünürlük sunuyor. 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon, 45W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Telfeonda MediaTek Helio G85 işlemcisi mevcut.
Realme C61'in 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 7 bin 499 TL'ye satılıyor. 6,74 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, 90Hz yenileme hızı ve 720 x 1600 piksel çözünürlük sunuyor. 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip telefonda 15W kablolu şarj desteği mevcut. C61'de Unisoc T612 işlemcisi bulunuyor.
Realme Note 60'ın 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 6 bin 699 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Bu hafta satışa sunulan teknolojik cihazlar arasında 4 bin 599 TL fiyata sahip Lingdu akıllı araç kamerası, 1.049 TL fiyatlı Xiaomi 1200 Mbps Wi-Fi güçlendirici, 1.749 TL fiyata sahip Xiaomi C302 akıllı kamera ve 52 bin 999 TL fiyata sahip Dijitsu 85 inç 4K QLED Google TV bulunuyor.
Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.
