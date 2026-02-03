HyperOS 3 Güncellemesi Alacak Son Xiaomi, Redmi ve POCO Modelleri Belli Oldu

Xiaomi, HyperOS 3 operasyonunda son viraja girdi. İlk olarak Ağustos 2025'te duyurulan ve geçtiğimiz Ekim ayı itibarıyla çeşitli Xiaomi, Redmi ve POCO modelleri için yayınlanan HyperOS 3 güncellemesi, halihazırda onlarca cihazda yerini almış durumda. Ancak güncellemeyi henüz almamış bazı modeller hala mevcut. Son ortaya çıkan bilgilere göre şirket, hala bekleyen kullanıcılar için düğmeye bastı. Bu hamleyle birlikte HyperOS 3 güncellemesini alacak olan son modeller de netlik kazandı.

HyperOS 3 Güncellemesi Alacak Son Modeller Belli Oldu

Söz konusu yazılım güncellemeleri olduğunda rakiplerinin her zaman bir adım önünde olmayı başaran Xiaomi, HyperOS 3 güncellemesini 16 model için daha yayınlayacak. Söz konusu bu cihazlar, şirketin güncelleyeceği son telefon ve tablet modelleri olacak. İşte Android 16 tabanlı HyperOS 3 güncellemesi alacak Xiaomi, Redmi ve POCO modelleri:

Xiaomi 13T

Redmi Note 15 Pro 4G

Redmi 14R

Redmi 15 (LTE & 5G)

Redmi 15C (LTE & 5G)

Redmi A4

POCO C85 (LTE & 4G)

POCO C75 5G

POCO M7 5G

POCO M7 Plus

Redmi Pad Pro

POCO Pad

İddialara göre Xiaomi, listedeki cihazlar için HyperOS 3 dağıtımını Şubat ayı sonuna kadar tamamlamayı hedefliyor. Yukarıda yer alan modellerden bazılarının beta programında olduğunu biliyoruz. Bu nedenle güncelleme alması şaşırtıcı değil. Yine de Xiaomi 13T gibi birkaç yıllık modellerin de en güncel sürümü alacak olması kullanıcılar adına oldukça güzel bir gelişme.

Eğer sizin kullandığınız telefon bu listede yoksa ve henüz Android 16 tabanlı HyperOS 3 güncellemesi almadıysanız endişe etmeyin. Xiaomi dahil olmak üzere pek çok şirket yazılım güncellemelerini bölgesel olarak yayınlamaktadır. Yani Çin'de başlayan güncellemenin Türkiye'ye gelmesi birkaç hafta sürebilir. Bu süreçte tek yapmanız gereken ise beklemek.

Üstelik şirketin tüm süprizi bununla sınırlı değil. Xiaomi'nin halihazırda HyperOS 3.1 güncellemesi üzerinde çalıştığı biliniyor. Şirketin mevcut süreci tamamlar tamamlamaz çalışmalarına hız vermesi ve Mart 2026'da HyperOS 3.1 dağıtımına başlaması bekleniyor. Yeni sürümün basit bir güncelleme olmayacağı ve pek çok yenilik getireceği iddialar arasında.

Pek çok konuda Apple'ı örnek alan Xiaomi, önemli gelişmeleri sadece ana sürümle değil, yılın farklı dönemlerine yayılmış ara güncellemelerle de kullanıcılarına ulaştırmak istiyor. Ancak Xiaomi'nin aksine Apple bir gecede bütün telefonlarını güncelleyebildiği için bu konuda çok daha esnek davranabiliyor. Bu nedenle Xiaomi 13T kullanıcılarının HyperOS 4'ü HyperOS 3.1'den önce görmesi oldukça yüksek bir ihtimal.