Xiaomi Kullanıcıları Dikkat: Bunu Okuduktan Sonra HyperOS 3 Yüklemek İstemeyeceksiniz

Xiaomi'nin Android 16 tabanlı HyperOS 3 güncellemesi sunduğu cihaz sayısı her geçen gün artıyor. Hızlı güncelleme dağıtımı ve performans vaatleri başlangıçta kullanıcıları memnun etse de ortaya çıkan sorunlar bu memnuniyeti gölgeledi.

Android 16 Tabanlı HyperOS 3 Güncellemesi Oyun Performansını Etkiliyor

Xiaomi, Android 16 Tabanlı HyperOS 3 güncellemesini geçtiğimiz Ağustos ayında tanıttı. Daha hafif, daha akıcı ve gelişmiş performansla birlikte bir sürü yeni özellik vaat eden yeni sürüm, kullanııcların da beğenisini kazandı.

Xiaomi'nin HyperOS 3 güncellemesi konusunda elini çabuk tutması da kullanıcıları sevindiren bir başka detay oldu. Android 16 tabanlı bu güncelleme şu ana kadar birçok telefon ve tablete ulaştı. Ancak bu hız bazı sorunları da beraberinde getirdi.

Kullanıcılardan gelen geri bildirimlere göre HyperOS 3, bazı Xiaomi, Redmi ve POCO modellerinde performans sorunlarına neden oluyor. Söz konusu cihazlarda özellikle oyun esnasında FPS düşüşleri ve ekran titremeleri yaşanıyor.

Sorun Emülatör ile Çalışan Oyunlarda Daha Kötü

Durum özellikle emülatör ile oynanan oyunlarda daha kötü. Akıllı telefonların performansından yararlanarak klasik konsol oyunlarını oynamak isteyen kullanıcılar, ciddi sorunlar yaşıyor. Örneğin geçttiğimiz günlerde mobil sürümü de çıkan Red Dead Redemption'ı oynayan bir kullanıcının yaşadığı sorunu görebilrisiniz.

Belirtmekte fayda var ki bu sorun her Xiaomi modelini etkilemiyor. Örneğin videodaki model Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemcili Xiaomi Pad 6S Pro. Belirtmekte yarar var ki emülasyon sorununu farklı sürücüler ile çözdüğünü iddia eden kullanıcılar mevcut. Ancak aynı yöntemin işe yaramadığını söyleyenler de var.

Söz konusu yeni yazılım güncellemeleri olduğunda buı tarz hatalar oldukça normal. Özellikle de Xiaomi gibi birden çok cihazı olan markalarda bu sorunlar normal. Şirket muhtemelen bu problemi çok yakında düzeltecektir. Ancak siz de telefonunda fazla oyun oynayan biriyseniz güncelleme öncesi beklemekte ve güncellemeyi yükleyen başkalarının yorumlarını dinlemekte fayda var.