E-Spor Odaklı Telefonlar Geliyor! Oyun Canavarı Olacaklar

E-spor odaklı telefonlar tanıtılmaya hazırlanıyor. Honor, Win isimli yeni akıllı telefon serisinin tanıtım tarihini duyurdu. Duyuruya göre Win ve Win Pro olmak üzere iki farklı modelden oluşacak seri çok yakında tanıtılacak. Honor'un yeni Android telefonları, güçlü işlemci sayesinde üst düzey performans sunacak.

Honor Win Serisi Tanıtım Tarihi

En iyi oyuncu telefonları arasına katılmaya hazırlanan Honor Win serisi, 16 Aralık tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte akıllı telefonların tüm teknik özellikleri ve fiyatı belli olacak. Geçtiğimiz günlerde Win ve Win Pro'nun görselleri ortaya çıkmıştı. Görüntülere göre yeni akıllı telefonların arka tarafında dikdörtgen şeklinde bir kamera modülü bulunacak.

Win Pro'da modülün üzerinde üç adet kamera, bir adet LED flaş ve fan benzeri dahili soğutma sistemi yer alacak. Honor Win bej, siyah, beyaz ve camgöbeği olmak üzere dört farklı renk seçeneği sunacak. Win Pro ise siyah, açık mavi ve koyu mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle birlikte gelecek.

Honor Win'in Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Snapdragon 8 Elite

Snapdragon 8 Elite Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ana Kamera: 50 MP

50 MP Hızlı Şarj: 100W

100W Batarya: 8500

Honor Win'de Snapdragon 8 Elite işlemcisi bulunacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere sekiz adet çekirdekten oluşuyor. Honor Magic 8 Lite modelinde ise sekiz çekirdekli Snapdragon 6 Gen 4 işlemcisi yer alıyor.

Honor Win Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ana Kamera: 50 MP

50 MP Hızlı Şarj: 100W

100W Batarya: 8500

Honor Win Pro gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Win Pro'da 8500 mAh batarya kapasitesi ve 100W hızlı şarj desteği de yer alacak.