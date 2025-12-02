Minecraft'a Benzeyen Hytale'in Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Oynanış ve görsellik açısından Minecraft'a benzeyen Hytale'in minimum ve önerilen sistem gereksinimleri belli oldu. Böylece oyunu kasma, donma ve takılma gibi sorunlar olmadan oynanabilmesi için hangi donanıma ihtiyaç duyulduğu belli oldu. Peki, Hytale'i oynamak için hangi işlemci ve ekran kartı gerekiyor?

Hytale Minimum Sistem Gereksinimleri

Çözünürlük: 1080p

30 FPS İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit (sürüm 1809) / Windows 11

NVIDIA GTX 900 serisi / AMD Radeon 400 serisi / Intel Arc A serisi / Intel UHD 620 / AMD Radeon Vega 3 Depolama: 20 GB SSD

Hytale'in Önerilen Sistem Gereksinimleri

Çözünürlük: 1080p

60 FPS İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit (sürüm 1809) / Windows 11

NVIDIA GTX 900 serisi / AMD Radeon 400 serisi / Intel Arc A serisi / ntel Iris Xe / AMD Radeon 660M Depolama: 20 GB SSD

Hytale 1440p 60 FPS Sistem Gereksinimleri

Çözünürlük: 1440p

60 FPS İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit (sürüm 1809) / Windows 11

32 GB Ekran Kartı: NVIDIA RTX 30 serisi / AMD Radeon RX 7000 serisi / Intel Arc A serisi

Hytale Nasıl Bir Oyun?

Sandbox ve RPG türlerini birleştiren Hytale, Minecraft benzeri oyunlar arasına katılmaya hazırlanıyor. Blok tabanlı inşa sistemine sahip olacak yapımda savaş mekaniği ve çeştili görevler içerecek. Farklı bölgeleri keşfedebileceğiz ve yaratıklarla savaşabileceğiz. Oyunu ister tek başımıza ister arkadaşlarımızla birlikte oynayabileceğiz.

Hytale Ne Zaman Çıkacak?

Çok sayıda kişi tarafından yıllardır merakla bekleenn Hytale, 13 Ocak 2026 tarihinde PC için erken erişime açılacak. Paylaşılan bilgilere göre oyuncular, geliştirme aşamasındaki bu sürüme yaklaşık 20 euro (985 TL) karşılığında erişebilecek. Oyunun tam sürümünün ne zaman geleceği ise henüz belli değil.