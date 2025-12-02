Minecraft'a Benzeyen Hytale'in Sistem Gereksinimleri Açıklandı
Hytale'in minimum ve önerilen sistem gereksinimleri açıklandı. Peki, yıllardır beklenen Hytale kaç GB yer kaplayacak? İşte oyuna adir detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Hytale'in 1080p 30 FPS'te oynanabilmesi için en az Intel Core i5-7500 veya AMD Ryzen 3 1200 seviyesinde bir işlemci gerekecek.
- Oyunun 1080p 30 FPS'te oynanabilmesi için en az Intel Core i5-10400 ya da AMD Ryzen 5 3600 seviyesinde işlemcine ihtiyaç duyulacak.
- Merakla beklenen oyunun yüklenebilmesi için en az 20 GB kullanılabilir alan gerekecek.
Oynanış ve görsellik açısından Minecraft'a benzeyen Hytale'in minimum ve önerilen sistem gereksinimleri belli oldu. Böylece oyunu kasma, donma ve takılma gibi sorunlar olmadan oynanabilmesi için hangi donanıma ihtiyaç duyulduğu belli oldu. Peki, Hytale'i oynamak için hangi işlemci ve ekran kartı gerekiyor?
Hytale Minimum Sistem Gereksinimleri
- Çözünürlük: 1080p
- FPS: 30 FPS
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit (sürüm 1809) / Windows 11
- İşlemci: Intel Core i5-7500 / AMD Ryzen 3 1200
- RAM: 8 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 900 serisi / AMD Radeon 400 serisi / Intel Arc A serisi / Intel UHD 620 / AMD Radeon Vega 3
- Depolama: 20 GB SSD
Hytale'in Önerilen Sistem Gereksinimleri
- Çözünürlük: 1080p
- FPS: 60 FPS
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit (sürüm 1809) / Windows 11
- İşlemci: Intel Core i5-10400 / AMD Ryzen 5 3600
- RAM: 16 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 900 serisi / AMD Radeon 400 serisi / Intel Arc A serisi / ntel Iris Xe / AMD Radeon 660M
- Depolama: 20 GB SSD
Hytale 1440p 60 FPS Sistem Gereksinimleri
- Çözünürlük: 1440p
- FPS: 60 FPS
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit (sürüm 1809) / Windows 11
- İşlemci: Intel Core i7-10700K / AMD Ryzen 7 3800X
- RAM: 32 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA RTX 30 serisi / AMD Radeon RX 7000 serisi / Intel Arc A serisi
Hytale Nasıl Bir Oyun?
Sandbox ve RPG türlerini birleştiren Hytale, Minecraft benzeri oyunlar arasına katılmaya hazırlanıyor. Blok tabanlı inşa sistemine sahip olacak yapımda savaş mekaniği ve çeştili görevler içerecek. Farklı bölgeleri keşfedebileceğiz ve yaratıklarla savaşabileceğiz. Oyunu ister tek başımıza ister arkadaşlarımızla birlikte oynayabileceğiz.
13 Yıllık Oyundan Büyük Rekor! Bunu Kimse Beklemiyordu
SCS Software tarafından geliştirilen ve yayınlanan Euro Truck Simulator 2 yıllar sonra büyük bir başarı elde etti. Oyuna yeniden ilgi duyulmaya başlandı.
Hytale Ne Zaman Çıkacak?
Çok sayıda kişi tarafından yıllardır merakla bekleenn Hytale, 13 Ocak 2026 tarihinde PC için erken erişime açılacak. Paylaşılan bilgilere göre oyuncular, geliştirme aşamasındaki bu sürüme yaklaşık 20 euro (985 TL) karşılığında erişebilecek. Oyunun tam sürümünün ne zaman geleceği ise henüz belli değil.