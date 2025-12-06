Hytale Steam'i Es Geçiyor! İşte Nedeni

Atlattığı badirelerin ardından en nihayetinde oyuncular ile buluşmaya hazırlanan Hytale, büyük bir heyecanla bekleniyor. 13 Ocak 2026 tarihinde Erken Erişim versiyonu ile oyuncuların beğenisine sunulacak olan oyun için ilk günden Steam mağazası es geçilecek. Bunun arkasındaki neden, yapılacak olan geri bildirimler olarak gösterilmiş.

Hytale, Erken Erişim Sürecinde Steam'e Uğramayacak

Yakın bir zaman önce çıkış tarihi duyurulan oyun için tam anlamıyla bir Erken Erişim olacağı söylenmişti. Öyle ki yarım ve bir süreliğine teknik sorunlar ile karşılaşacağımız belirtilmişti. Geliştirici ekip, bu süreçte de oyuncu topluluğu ile sağlıklı bir iletişim kurmayı hedefliyormuş. Steam üzerinde yaşanacak olumsuz eleştiri bombardımanın da bunu sekteye uğratabileceği düşünülüp, bu süreci mağazadan uzak durarak geçirmeyi istiyorlarmış.

Patrick 'Lyall' Derbic, the Executive Director of Hytale, is here today to answer some of the most common questions we've seen online! #Hytale https://t.co/o5ET0PWq8o pic.twitter.com/t6hW06b8LA — Hytale (@Hytale) December 3, 2025

Yani buradan anlayacağımız üzere Hytale elbette Steam kullanıcıları ile buluşacak, ama bunun için Erken Erişim sürecinin sona ermesini beklemek durumundayız. Bunun aynı zamanda oyuna olan ilginin sıcak tutulması ile bağlantısının olduğu da tahmin ediliyor.

Hypixel stüdyosunun aldığı bu kararın ardından kimi oyuncular kararın yerine olduğunu düşünür iken, kimi oyuncular ise Steam mağazasında uygulana filtre ile olumsuz eleştiri yağmurunun ayrıştırılabildiğini bir kez daha hatırlatma gereği duymuş. Ancak oyunun atlattığı badireler düşünüldüğünde, bir kez daha tartışmalardan uzak kalmak istendiği anlaşılabilir bir durum diyebiliriz.

Son olarak, gelecekte konsollara ve daha başka platformlara çıkacak versiyonlarının da olacağı söyleniyor. Erken Erişim aşamasının sadece PC platformuna özel olacağı söylenir iken, konsollara çıkartmanın fazlaca çalışma gerektireceği ifade edilmiş. Ekibin öncelikli hedefi oyunu iyi hale getirmekmiş. Ayrıca oyunun mobil cihazlara gelip gelmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.