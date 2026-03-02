Hyundai i30 Güçlendi: 150 HP’lik 1.6 T-GDI Artık Türkiye’de

Geçtiğimiz dönemlerde tekrardan Türkiye pazarına giriş yapan Hyundai i30 yeni bir motor seçeneği ile pazara sunuldu. Bu kapsamda 150 HP güç üreten yeni ünite ile satışa sunulan Hyundai i30'un Türkiye fiyatı ve teknik özelliklerini sizler için derledik. İşte konuyla ilgili detaylar...

Hyundai i30’da Motor Değişti: 1.6 T-GDI Satışa Çıktı!

Hyundai geçtiğimiz dönemlerde i30 modelini yeniden Türkiye pazarına sunmuştu. Pazarda büyük ses getiren yeni i30 Hyundai'nin 1.5 litrelik ünitesi ile satışa sunulmuştu. Ancak bahsi geçen ünite her ne kadar çok sevilse de sürekli olarak soğutma sistemi üzerinde bir problem çıkartıyordu. Konuyla ilgili gerekli aksiyonları alan Hyundai yetkilileri, markanın yetkili servisleri bünyesinde sorunla ilgili gerekli çözüm önerilerini üretti.

Hyundai, 1.5 litrelik üniteyi servislerde gerekli çözüme kavuşturmuş olsa da yeni model yılında daha güçlü bir motor seçeneğine geçiş yaptı. 2026 Hyundai i30’da sunulan 1.6 T-GDI motor, 150 beygir güç ve 250 Nm tork üretiyor. Bu motor 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman (7DCT) ile kombine ediliyor. Artan hacim ve güç değeriyle birlikte i30’un performans tarafında daha iddialı bir karakter kazandığı görülüyor. 250 Nm tork özellikle ara hızlanmalarda daha canlı bir sürüş sunmayı hedefliyor.

Yeni 1.6 T-GDI motorlu i30’un 0-100 km/s hızlanması 9,2 saniye olarak açıklandı. Aracın maksimum hızı ise 206 km/s seviyesinde. Bu değerler C segmenti hatchback sınıfında dengeli ve günlük kullanım odaklı bir performans sunuyor. 7DCT şanzıman sayesinde vites geçişlerinin akıcı olması beklenirken turbo beslemeli motorun özellikle şehir dışı kullanımlarda daha rahat bir sürüş sağlaması öngörülüyor.

2026 Hyundai i30 1.6 T-GDI Türkiye Fiyatları Arttı Mı?

Aracın motor değişimi sonrasında yeni fiyat listesi de belli oldu. Bu kapsamda Hyundai i30 1.6 T-GDI Comfort versiyonu 1 milyon 940 bin TL, Hyundai i30 1.6 T-GDI Prime versiyonu ise 2 milyon 195 bin TL fiyat etiketi ile satışa sunuldu. Yeni motor seçeneği sonrasında fiyatlarda afaki bir değişim yaşanmadı. Ancak rakipler analiz edildiğinde i30'un sahip olduğu avantajın biraz azaldığını söylemek mümkün.

Editörün Yorumu

Hyundai'nin i30 modelinde aldığı bu radikal karar oldukça yerinde. Zira tüketiciler 1.5 motorda yaşanan kronik soğutma problemleri sebebiyle i30 modellerine karşı büyük bir önyargı beslemeye başlamıştı. Bu kapsamda sorun her ne kadar yetkili servisler aracılığıyla çözülmüş olsa da konuyla ilgili haberleri okuyan veya herhangi bir yerden duyan tüketiciler otomobile olumsuz bir yargı ile yaklaşmaktaydı. Hyundai yaptığı ünite değişikliği sayesinde bu algının önüne geçmeyi hedefliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...