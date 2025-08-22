Türkiye'de Üretilecek: Hyundai Ioniq 2 Ortaya Çıktı!

Elektrikli otomobiller konusunda hızla büyüyen Hyundai'nin yeni bir kompakt model üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Türkiye'deki fabrikasında üretileceği bildirilen Hyundai Ioniq 2 uygun fiyatı ve yerli oluşu ile öne çıkmayı planlıyor. Peki bu yeni elektrikli otomobil tüketicilerine neler sunacak? İşte konuyla ilgili detaylar...

Hyundai Ioniq 2 Tanıtıma Hazırlanıyor: Türkiye’de Üretilecek!

Hyundai kompakt sınıfta konumlandırdığı yeni elektrikli modeli Ioniq 2’yi tanıtmak için gün sayıyor. Araç önümüzdeki ay Almanya’da düzenlenecek IAA Mobility 2025 fuarında sahneye çıkacak. Daha da önemlisi bu modelin seri üretimi Hyundai’nin Türkiye’deki İzmit tesislerinde yapılacak ve böylece markanın ülkemizde üreteceği ilk tamamen elektrikli otomobil olma unvanını taşıyacak.

Kompakt elektrikli sınıfı hedefleyen Ioniq 2 doğrudan Renault 5, Peugeot e-208 ve Volkswagen ID.2 ile rekabet edecek. Modelin Avrupa pazarına 2026’nın üçüncü çeyreğinde giriş yapması planlanıyor. Kia EV2 ile aynı altyapıyı paylaşan otomobil Hyundai ürün gamında Inster ile Kona Electric arasında konumlanıyor. Boyutları itibarıyla ise içten yanmalı Bayon modeline oldukça yakın ölçülerde olacak.

Hyundai Grubu’nun esnek E-GMP platformu üzerinde geliştirilen araç için resmi teknik veriler henüz açıklanmadı. Ancak beklentilere göre Kia EV3’teki 58,3 kWsa kapasiteli batarya ile donatılması ve tek şarjla 400 kilometrenin üzerinde menzil sunması muhtemel görünüyor.

Marka iç mekânda modern bir deneyim hedefliyor. Sürüş moduna veya tercih edilen stile göre ortam aydınlatması ve ses efektleri değişebiliyor. Ayrıca gösterge paneli ile multimedya ekranı birleşerek kokpitin yarısını kaplayan geniş bir dijital ekran paneli oluşturuyor. IAA Mobility 2025 9-14 Eylül tarihleri arasında ziyaretçilerine kapılarını açacak. Hyundai Ioniq 2’nin dünya sahnesine çıkışı da bu fuarda gerçekleşecek.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...