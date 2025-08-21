Hyundai'nin Sevilen Hatchback Modeli Geri Dönüyor!

Otomobil tutkunlarını heyecanlandıracak bir gelişme yaşandı. Hyundai popüler hatchback modeli i30’u Türkiye pazarına yeniden sunmaya hazırlanıyor. Modern tasarımı ve teknolojik altyapısıyla dikkat çeken yeni Hyundai i30 Eylül 2025 itibarıyla showroomlardaki yerini alacak. İşte konuyla ilgili detaylar...

Hyundai i30 Geri Dönüyor: Eylül Ayında Türkiye Yollarında!

Hyundai'nin en çok sevilen model ailelerinden biri olan i Serisi bir dönem Türkiye yollarında efsane olmuş i30 ile kaldığı yerden devam ediyor. Markanın Türkiye pazarından geri çektiği i30 donanım ve performans bakımından pek çok kişinin tervih sıralarında ilk sıralarda gelmekteydi. Bu noktada i30'un pazardan çıkışı oldukça büyük bir kayıp kabul edildi.

Yeni i30 ise Türkiye’de yalnızca 1.5 litrelik turbo benzinli motorla satışa sunulacak. 48V hafif hibrit desteği bulunan bu motor 140 beygir güç ve 253 Nm tork üretiyor. Gücünü 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzımanla tekerleklere aktaran modelin 0’dan 100 km/s’ye hızlanma süresi 9.7 saniye. Maksimum hızı ise 197 km/s olarak açıklandı.

Yakıt tüketimi ise oldukça iddialı. Fabrika verilerine göre 100 km’de ortalama 5.7 ila 6.4 litre aralığında bir tüketim sunuluyor. Yeni i30 Türkiye’de iki farklı donanım seviyesiyle sunulacak. Baz modelin sunduğu özellikler arasında 10.3 inç dijital gösterge ekranı, kablosuz şarj ünitesi, geri görüş kamerası, USB-C girişleri (hem önde hem arkada), 17 inç alaşım jantlar, Full LED farlar ve LED stoplar yer alıyor.

Boyutlara baktığımızda ise i30 4340 mm uzunluğa, 1795 mm genişliğe, 1455 mm yüksekliğe ve 2650 mm aks mesafesine sahip. 395 litrelik bagaj hacmi arka koltuklar yatırıldığında 1301 litreye kadar genişleyebiliyor. Aracın Türkiye fiyatı ise henüz netleşmedi. Ancak Eylül ortalarında Hyundai fiyat listelerinde yerini alması bekleniyor.

