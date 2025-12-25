Türkiye'de Üretilecek Hyundai Ioniq 3'ten İlk Görüntüler!

Hyundai, elektrikli otomobiller arasına katılmaya hazırlanan yeni bir araç üzerinde çalışıyor. Markanın en popüler serilerinden biri olan Ioniq'in en yeni üyesi olması beklenen Ioniq 3, N-Line versiyonu ile ilk kez görüntülendi. Araç son derece dikkat çekici bir tasarıma sahip olacak gibi görünüyor.

Hyundai Ioniq 3'ün Özellikleri Nasıl Olacak?

Hyundai'nin Ioniq serisinin en küçük üyesi olarak piyasaya sürülmesi beklenen Ioniq 3, büyük modeller Ioniq 5 ile 6'nın sunduğu ileri seviye teknolojiyi daha uygun bir fiyatla sunması bekleniyor. Tek avantajı sadece bütçe dostu olmakla sınırlı kalmayacak. Bir araçta en çok performansa önem verenlere de hitap edecek.

Sportif bir görünüme sahip olan bu modelin sızdırılan görüntülerinde yer alan N-Line versiyonu, daha keskin hatlara sahip tamponları, sportif farları ve jantları ile dikkatleri üzerinde topluyor. Aero Hatch olarak adlandırılan bu tasarım, araca daha yeni nesil bri dokunuş katarak onu farklı bir yerde konumlandırıyor.

Yaklaşık 4.28 metre uzunluğundaki Ioniq 3'ün 58,3 kWh veya 81,4 kWh olmak üzere iki farklı batarya seçeneği ile gelmesi bekleniyor. En güçlü versiyonunun tek şarjla yaklaşık 600 kilometre mesafe katedebileceği söyleniyor. Her ne kadar küçük bir model olsa da büyük modellerdeki gelişmiş sistemleri de içerecek.

Aracın yurt dışında 33.700 dolar (1 milyon 443 bin 916 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor ancak üretim yerinin Hyundai'nin İzmit fabrikası olması dolayısıyla vergi konusunda avantaja sahip olacağını göz ardı etmemek gerekiyor. Bu, Türkiye'de daha uygun bir fiyat ile satışa sunulmasını mümkün kılıyor.