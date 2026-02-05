Hava Durumuna Göre Rengi Değişen Araba Tanıtıldı

Volkswagen destekli Scout Motors, yeni konsept arabasını tanıttı. Traveler Pacific Mist olarak adlandırılan bu konsept, isminden ve renginden de anlaşılacağı üzere pasifik temalı bir araba olarak öne çıkıyor. Seri üretim öncesinde sergilenen aracın işlevsel bir tavanı, renk değiştiren boyası ve modeli özel kılan daha birçok ayrıntısı bulunuyor.

Scout Traveler Pacific Mist Özellikleri

Traveler Pacific Mist, özel bir boya ile birlikte geliyor. Bu boya sayesinde bulutlu havalarda gümüş, güneş ışığında ise mavi tonlarına geçiyor. Böylece kasvetli havalarda atmosferi tam olarak yansıtmayı başaran araba, güneş ışığında da hem olumlu hissiyatlar uyandırıp hem genel renk uyumunu tamamlıyor.

22 inç siyah jantlara sahip olan araba, siyah kapı kolları ile birlikte geliyor. İç tarafta kullanıcıları ağırlıklı olarak tuğla rengi ile karşılayan otomobil, aklınıza gelebilecek hemen hemen her türlü eşyayı taşımanıza yardımcı olacak bir tavan düzenine sahip. Arazi koşullarına uygun olarak geliştirilen araç hem arazi hem şehir yollarında kullanılabiliyor. 35 inçlik lastikler ve daha iyi görüş için ek aydınlatma seçenekleri sunuyor.

Konsept model, Scout'un Harvester menzil artırma sistemini kullanıyor. Tam elektrikli versiyon 560 kilometre menzil sunarken söz konusu sistem sayesinde bu mesafe 800 kilometrenin üzerine çıkıyor. Araçta 63 kWh'lık bir batarya ve jeneratör görevi üstlenen dört silindirli içten yanmalı motor bulunuyor. Bu motor, tekerleklere güç vermek yerine sadece bataryaya güç aktarıyor. Böylece ek menzil elde ediliyor.

Scout Traveler Pacific Mist'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Scout Traveler'ın 60 bin doların (2 milyon 612 bin 205 TL) altında bir fiyat etiketi ile 2027 yılının sonuna doğru piyasaya sürülmesi bekleniyor. 30 santimetreden fazla yerden yüksekliğe sahip olan bu arabanın ön tekerlek ile arka tekerlek arasındaki mesafe ise 120,4 inç (yaklaşık 305,8 santimetre).