Hyundai Yeni Çok Amaçlı Robotunu Tanıttı: Satışa Çıkması An Meselesi!

Tesla, Boston Dynamics ve Amazon gibi devlerin kıyasıya rekabet ettiği robotik sektörü artık günümüzde büyük bir iş kolu haline geldi. Son olara Hyundai da sadece otomobilden ibaret olmadığını kanıtlamak için bu yarışa iddialı bir giriş yaptı. Şirket, "MobED" (Mobile Eccentric Droid) isimli ilk seri üretim mobil robotunu resmen tanıttı.

İlk olarak CES 2022'de bir konsept olarak karşımıza çıkan MobED yapılan geliştirilmeler ve yeni yapay zeka özellikleriyle birlikte ticari kullanıma hazır bir modele dönüştürüldü. Peki bu yeni robot tam olarak neler sunuyor ve ne zaman satışa sunulması planlanıyor? İşte detaylar!

Hyundai MobED'in Özellikleri

Hyundai, MobED'i donanım, yazılım ve uygulama olmak üzere üç temel direk üzerine inşa ettiğini belirtiyor. Şirketin bu yaklaşımı sayesinde cihaz kapalı alanlar dahil olmak üzere tüm arazilere kolayca adapte olabiliyor ve farklı koşullarda bile oldukça dengeli bir performans sergileyebiliyor.

Yeni robot hareket ve çevre analizlerini gerçekleştirmek için yapay zeka destekli sensörler, LiDAR ve gelişmiş kameralara ev sahipliği yapıyor. Cihaz bu sayede karşısına çıkan engelleri gerçek zamanlı olarak tanıyıp onlardan kaçınabiliyor. Ayrıca robotun daha kolay kontrol edilmesi için kullanıcılara dokunmatik ekranlı bir kumanda da sunuluyor.

MobED, özelleştirilebilir modüler bir platform üzerine inşa edildiği için video prodüksiyonundan lojistiğe kadar geniş bir endüstri yelpazesi için ideal bir araç olarak öne çıkıyor. Cihaz paket ve yiyecek teslimatlarında, genel taşımacılıkta, hareketli video çekimlerinde ve çevre izleme gibi alanlarda rahatlıkla kullanılabiliyor.

Hyundai cihazın MobED Basic ve MobED Pro olmak üzere iki farklı versiyonla satışa sunulacağını belirtiyor.

Bu versiyonlardan MobED Basic yaklaşık 43 cm boyunda ve 56 kg'a kadar yük taşıma kapasitesine sahip. Otonom bir sistemden mahrum olan bu sürüm uzaktan kumanda ile manuel kontrol gerektiriyor. yaklaşık 65 cm boyunda olan Pro modeli ise 47 kg'a kadar taşıma kapasitesine sahip. En büyük farkı ise tamamen otonom sistemiyle kendi başına hareket edebilmesi.

Ne Zaman Satışa Sunulacak?

Seri üretime hazır olduğu belirtilen MobED'in her iki modelinin de 2026 yılının ilk yarısında satışa sunulması bekleniyor. Cihazın fiyatı ise hala belirsizliğini koruyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.