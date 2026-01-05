Türkiye'nin En Ucuzuydu: Hyundai Sevilen Modelini Satıştan Kaldırdı!

Türkiye’de uzun süredir “en ucuz sıfır otomobiller” arasında gösterilen Hyundai i10, Hyundai Türkiye’nin güncel fiyat listesinden kaldırıldı. Modelin hala resmi internet sitesinde bulunmasına rağmen aktif satıştan kaldırılmış olması otomobil tutkunlarının dikkatini çekti. İşte konuyla ilgili detaylar...

Hyundai i10 Fiyat Listesinden Çıkarıldı!

Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobilleri arasında yer alan Hyundai i10 özellikle büyük şehirlerde yaşayan kullanıcılar için trafikten harika bir kaçış yolu olarak gösteriliyor. Zira sahip olduğu "küçük boyutlar" sayesinde otopark ve trafik sıkışıklığı gibi sorunlarla boğuşmanızı önlüyor. Ancak i10 için yolun sonuna gelmiş olabiliriz.

Hyundai Türkiye’nin yayımladığı güncel fiyat listesinde i10’a yer verilmemesi model için yeni sipariş ve satış sürecinin durdurulduğunu ortaya koyuyor. Bayilerde halihazırda stok bulunmaması da bu durumu destekler nitelikte.

Ancak i10’un tamamen üretimden ya da Türkiye pazarından çıkarıldığına dair resmi bir açıklama yapılmış değil. Modelin marka sitesinde “Modeller” bölümünde hala listelenmesi, bu kararın geçici bir satış durdurma olabileceğine işaret ediyor.

Daha önce de benzer şekilde kısa süreli listeden çıkarılan i10, ilerleyen dönemlerde yeniden satışa sunulmuştu. Hyundai i10’un neden tekrar fiyat listesinden kaldırıldığına dair net bir gerekçe paylaşılmazken uzmanlar iç pazarda yaşanan dalgalanmaların bu kararın etkilediğini bildirdi.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.