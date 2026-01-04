Togg 2025 Satış Rakamlarını Açıkladı: Türkiye ve Yurt Dışında Durum ne?

Türkiye’nin ilk elektrikli otomobil üreticisi Togg, 2025 yılına dair merakla beklenen resmi verilerini nihayet paylaştı. Geride bıraktığımız yıl yeni nesil Togg T10F modeli ve Almanya pazarına girişiyle hem ülkemizde hem de yurt dışında adından söz ettiren marka, 2025'te hem satış adetlerinde hem de altyapı çalışmalarında önemli bir büyüme kaydettiğini açıkladı. İşte detaylar!

Togg 2025 Satış Rakamları Açıklandı

Şirketten yapılan resmi açıklamaya göre 2025 yılı boyunca T10X ve yeni T10F modellerinden toplam 39 bin adet araç yollara çıktı. Yapılan son teslimatlarla birlikte markanın toplam kullanıcı sayısı 88 binin üzerine çıktı.

Otomobil satışlarının yanı sıra geçtiğimiz yıl Trugo şarj istasyonlarının sayısını da artıran marka, Trugo ağıyla 81 ilde 2.200’ü aşkın istasyona ulaştığını duyurdu. Trugo ile şimdiye kadar toplamda 5 milyon şarj işleminin gerçekleştirildiğini belirten marka, ultra hızlı şarj cihazları için yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanıldığının da altını çizdi.

Kullanıcı deneyimini güçlendirmek adına servis ağını da genişleten Togg, mevcut 22 deneyim merkezi ve 76 servis noktasına ek olarak geçtiğimiz yıl çok sayıda şehirde pilot bayi uygulamalarını devreye aldığını da açıkladı. 2026 yılını "derinleşme ve olgunlaşma" yılı ilan eden marka yeni dönemde hizmet kalitesini artırarak istikrarlı büyümesini sürdürmeyi hedefliyor.

Almanya Pazarında Satışlar Ne Durumda?

2025 yılının son aylarında Almanya pazarına kontrollü bir giriş yapan yerli üretici, yapılan açıklamaya göre kasım ve aralık aylarında yurt dışında 240 satış sözleşmesi imzaladı ve yıl bitmeden 100’den fazla aracın teslimatını gerçekleştirdi.

Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı "Avrupalı bir üretici" olarak görülmekten mutluluk duyduklarını belirterek özellikle uzaktan güncellenebilen yazılım altyapısının kullanıcılar tarafından beğeniyle karşılandığını ifade etti.

Yurt dışındaki bir diğer önemli gelişme ise araçların güvenlik standardları ile ilgili oldu. Hem Togg T10X hem de T10F Avrupa’nın en zorlu güvenlik testi Euro NCAP’ten 5 yıldız alarak en yüksek dereceye ulaştı.



