Araba Değil, Uzay Mekiği: Elektrikli Hyundai Staria Tanıtıldı

Hyundai'nin ilk olarak 2021 yılında ortaya çıkan elektrikli arabası Staria oldukça uzun bir zamandan beri bekleniyordu. Şirket, aradan geçen birkaç yılın ardından otomobilinin üzerindeki örtüyü Brüksel Otomobil Fuarı'nda kaldırarak aracın teknik özelliklerine dair soru işaretlerini giderdi. Yeni araba çok yakın bir zamanda satışa sunulacak.

Elektrikli Hyundai Staria Özellikleri

Yeni elektrikli Hyundai Staria özellikle şehir içi kullanıma uygun bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Öyle ki 84 kWh kapasiteli batarya, tek şarjla oldukça uzun mesafeler katetmeye olanak tanıyor. 160 kW elektrikli ön motor ise 215 beygir gücü üretiyor ve aracın hızlanma süresini de düşürüyor.

WLTP verilerine göre yeni otomobil, tek şarjla yaklaşık 400 kilometre menzil sunuyor. Araba, Ioniq serisinden aşina olduğumuz 800 voltluk sistemle birlikte geliyor. Böylece uygun istasyonlarda yüzde 10 seviyesinden 80 seviyesine yalnızca 20 dakikada ulaşabiliyor. Bu da çok az bekleyip uzun mesafe gidebileceğiniz anlamına geliyor.

Yalnızca önden çekişli olacak şekilde üretilen bu modelin 2.000 kg çekme kapasitesine sahip olduğu belirtildi. Yedi kişilik ve dokuz kişilik olmak üzere iki farklı versiyonla sunulacak. Yedi kişilik konforu daha çok ön plana çıkarırken dokuz kişilik sürümü ise daha fazla yolcu kapasitesi gereksinimi karşılayacak.

Tasarımıyla uzay mekiğini anımsatan arabanın yedi kişilik versiyonda 435 litre, dokuz kişilik versiyonda ise bin 303 litre bagaj hacmi bulunuyor. Aracın bataryasını kullanarak diğer cihazları şarj etmek de mümkün. Bunlara ek olarak aracın içinde iki adet 12.3 inçlik ekran mevcut olduğunu da belirtelim. Araba, Hyundai'nin en gelişmiş sürüş desteği ve güvenlik sistemleri ile birlikte gelecek. Elektrikli Hyundai Staria için henüz tam tarih belli olmasa da yakında Güney Kore ve Avrupa'da satışa sunulacağı ifade edildi.