Dünyanın En Ünlü Rapçisinin Arabası Satılıyor! Fiyatı Cep Yakacak

Tupac Shakur, 1996 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde öldü. Makaveli, 2Pac veya kısaca Pad gibi adlarla da bilinen ünlü rapçinin hip-hop kültürü ile içli dışlı olmayan kişiler tarafından bile bilinmesini sağlayan bir ünü vardı. Onu farklı kılan özelliklerden biri ise kişisel zevkleriydi. Kendi tarzına göre tasarladığı 1996 model Hummer H1, bu zevklerini en iyi yansıtan modellerden biriydi.

Kendisi bu arabayı ölümünden yalnızca birkaç ay önce satın almıştı. Hayatını kaybetmeden önceki aldığı son araç olarak bilinen bu dört kapılı pick-up'ın çok yakın bir zamanda Scottsdale'de düzenlenen müzayedede satışa sunulacağı, Hedeflenen fiyatın ise oldukça yüksek olduğu öğrenildi.

Tupac'ın Hummer H1 Arabası Açık Artırmaya Çıkacak

Hummer H1, ilk bakışta sıradan bir arazi aracı olarak görülüyor fakat Tupac'ın elinden geçen araba tam anlamıyla bir canavara dönüştürülmüştü. Araç şu anda devasa arazi lastikleri, özel jantlar ve tamponlar ve benzeri ayrıntılarla öne çıkıyor. Üzerinde ise "Eliminator" yazısı mevcut.

Aracın dışarıdaki keskin hatlarına rağmen iç tarafı oldukça konforlu görünüyor. Krem rengi döşemeler, o dönemin en iyisi olarak görülen Clarion ses sistei, Sony navigasyon sistemi ile dikkat çekiyor. Özenle tasarlanan bu Hummer H1'de 6,5 litrelik turbo dizel V8 motor, dört ileri otomatik şanzıman sistemi yer alıyor.

Arabanın Tupac'ın ölümünden bu yana büyük bir titizlikle korunduğu görülüyor. Sanatçının müzik belgeleri ile birlikte sunulması da değerini oldukça arttırıyor. 2016 yılında yapılan bir önceki açık artırmada altı haneli rakamlara ulaşmıştı. Bu yılki müzayedede ise 450 bin dolar (19 milyon 328 bin 85 TL) civarında bir fiyata alıcısını bulması bekleniyor.