Apple'dan Şok Karar: iPhone 12 Mini Üretimi Durduruluyor

Apple'ın aldığı son karar doğrultusunda iPhone 12 Mini üretim hattı kapatılıyor. ABD'li teknoloji devi Apple, iPhone 12 mini ürünlerinde istediği satış başarısını yakalayamadı. Bu, iPhone 12 mini'lerin rafa kaldırılacağını gösteriyor.

Geçtiğimiz yıl iPhone 12 ailesinin en küçük üyesi olarak tanıtılan iPhone 12 mini, Apple için çok satan modellerden biri değil gibi gözüküyor. Apple, geçtiğimiz günlerde iPhone 12 mini üretim hattını iPhone 12 Pro'ya kaydırdı. Yeni bir rapor ise Apple'ın iPhone 12 mini üretimini tamamen durdurabileceğini iddia ediyor.

iPhone 12 Mini üretim hattı kapatılıyor

JP Morgan'ın analisti William Yang tarafından hazırlanan raporda, Apple'ın mevcut iPhone 12 serisi ve yaklaşan iPhone 13 serisi için tahminlerinin bir kısmını değiştirdiğini dile getirildi. Şirketin Nisan ayından itibaren daha fazla sayıda iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro ve hatta iPhone 11 üreteceğini ifade ediyor.

Analist, iPhone 12 Pro Max üretim rakamlarını 11 milyon birim artacağını söylüyorken, iPhone 11 üretim hacminin de 8 milyon birim artacağına inanıyor. Yang ayrıca iPhone 12 mini'nin zayıf talebi göz önüne alındığında, 2021'in ikinci çeyreğine kadar tedarik zincirinin üretimi durdurabileceğini belirtiyor.

JP Morgan analistinin raporuna göre, iPhone 12 bile beklenenden daha düşük talep gördü. Analist, iPhone 12 üretiminin belirlenen rakama kıyasla neredeyse 9 milyon adet azaltıldığını iddia ediyor. Hem iPhone 12 hem de iPhone 12 Pro özellik açısından oldukça benzer olmasına rağmen, fiyat farkından dolayı kullanıcıların ilgisini çekmeyi başaramamış gibi gözüküyor.

iPhone SE 3 2022'de geliyor

Üretim hattına ek olarak Apple'ın 2022'nin ilk yarısında iPhone SE 3'ü piyasaya süreceğini iddia ediyor. Raporda, bir sonraki iPhone SE'nin önceki modele benzer tasarıma sahip olacağı, ancak yükseltilmiş bir işlemciden güç alacağı iddia ediliyor.

ABD'li teknoloji devi Apple daha önce de tedarikçisi Foxconn'un üretim hattını Çin'den çıkarmak zorunda kalmıştı. Apple'ın isteği üzerine bazı iPad ve MacBook montajları Çin'den Vietnam'a taşınmıştı. Ancak Foxconn ise "Şirket politikası gereği herhangi bir müşteri veya ürünleri hakkında yorum yapmıyoruz" diyerek Apple'ın isteğinin gerçek olup olmadığını doğrulamadı.