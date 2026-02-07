Hyundai'nin Yeni Arabası Yolda! Test Görüntüleri Ortaya Çıktı

Hyundai'nin yeni bir araba test ettiği ortaya çıktı. Yeni elektrikli SUV modelinin prototipi olarak yollarda görülmeye başlanan otomobil, markanın ürün yelpazesinde daha ulaşılabilir elektrikli araçlara da yer vermek istediğini gösteriyor. Bu arabanın herkesin çok iyi bildiği bir serinin parçası olabileceği de söylentiler arasında yer alıyor.

Hyundai'nin Yeni SUV Modeli Test Edilirken Görüldü

Hyundai'nin yeni elektrikli SUV modeli, Hindistan yollarında görüntülendi. Yeni paylaşılan görüntüler, ne yazık ki aracın tasarımı hakkında çok fazla ayrıntı sunmuyor. Aracın üzerindeki kamuflaj, en azından şimdilik tasarımın gizli kalmasını sağlıyor ancak boyutu hakkında bilgi edinmemizin önünde engel oluşturmuyor. Araç genel olarak şehir içinde kullanıma uygun olarak tasarlanacak gibi görünüyor.

Aracın boyu her ne kadar küçük olsa da tavanı oldukça yüksek olacak. Bu özellikle yolcular için önemli bir avantajı beraberinde getiriyor. Yüksek tavan sayesinde içinde kafalarını rahat bir şekilde hareket ettirmeleri mümkün olacak. Böylece daha konforlu bir yolculuk yapma imkânı elde edilebilecek.

Yeni otomobilin HE1 ya da HE1i kod adına sahip olduğu söyleniyor. En nihayetinde ise isminin Ioniq tarzı bir isme -hatta Ioniq 1 bile olabilir- sahip olabileceği belirtiliyor. Ancak Hyundai ne kod adını ne son ismini paylaştı. Dolayısıyla buna şimdilik bir ihtimalden fazlası olarak bakmamak gerekiyor.

Aracın yollarda görülmeye başlanması aslında aracın konsept aşamasını çoktan geçtiğine işaret ediyor ki bu, aracın duyurulacağı zamana bir adım daha yaklaşıldığı anlamına geliyor. Dahası, Hyundai'nin küresel çapta piyasaya sürdüğü mevcut elektrikli araçlarına kıyasla daha düşük bir fiyatla piyasaya sürülmesi bekleniyor. Tüm bunları göz önünde bulunduracak olursak Ioniq 1 ismiyle Türkiye'ye gelmesi durumunda en uygun fiyatlı elektrikli SUV modellerinden biri olabileceğini söyleyebiliriz.